DGS giriş belgesi yayınlandı mı? 2018 DGS ne zaman yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı tarihi nedir?

DGS 2018 tarihi yaklaşmaya başlayınca öğrenciler sınav giriş belgesi yayınlandı mı diyerek araştırmaya başladılar. ÖSYM tarafından yaklaşık iki hafta ertelenen Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM, geçen sene yapılan DGS sonrasında testte boş geçilen, işaretleme yapılmayan soruların fazlalığı nedeniyle sınav süresini uzatmaya karar verdi. Böylece DGS, 140 dakikadan 150 dakikaya uzatıldı. Peki DGS ne zaman? 2018 DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? DGS kılavuzu, yerleştirme yapılacak lisans programları tablosu ve DGS detayları haberimizde. DİKEY GEÇİŞ SINAVI TARİHİ (2018 DGS) NE ZAMAN? 2018 ÖSYM takvimine göre DGS ilk olarak 8 Temmuz'da yapılmaya karar verilmişti. Başvuruların 16-24 Mayıs 2018 tarihlerinde yapıldığı 2018 DGS, 21 Temmuz'a ertelendi. Dikey Geçiş Sınavı, 21 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.15'de yapılacak. DGS'de adaylar Sözel 60, Sayısal 60 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Adaylar, bu soruları 150 dakika yani 2,5 saat içinde cevaplamak zorunda. 15 DAKİKA KURALINA DİKKAT! Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girişte 15 dakika kuralı iptal edilmişti. Fakat 2018 DGS kılavuzunda belirtildiği gibi; Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu 2018 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI? Dikey Geçiş Sınavı'na girecek adaylar, ÖSYM aday işlemleri sayfasını sürekli kontrol ederek DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı merak ediyorlar. ÖSYM tarafından yayınlanacağı gün tam olarak belli olmayan sınav giriş belgesi, sınav haftasında AİS üzerinden adayların erişimine açılacak. Konu ile ÖSYM tarafından yapılan herhangi bir açıklama olduğu takdirde Mynet olarak size en kısa zamanda duyuracağız. SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ OLAN BELGELER a) 2018-DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT