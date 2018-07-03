LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil başvuruları ne zaman alınacak?

LGS sonuçları açıklandı ve MEB, ortaöğretim kurumlarına geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzunu da yayımladı. Türkiye'nin dört bir tarafında LGS'ye giren veya girmeyen öğrenciler okul tercihi yapıyorlar. Peki tercih dönemi ne zaman sona erecek, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB'in ortaöğretime geçiş takvimine göre tercih süreci 13 Haziran Cuma gününe kadar sürecek. Bundan sonra öğrenciler bir süre bekleyecekler ve sonuçları 30 Temmuz'da ilan edilecek.

NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?

TEOG'da olduğu gibi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu yapacaklar. Nakil başvuru ve yerleştirme takvimi de şu şekilde:

Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos Nakil sonuçları: 13 Ağustos Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos Nakil sonuçları: 19 Ağustos Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos Nakil sonuçları: 3 Eylül Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül Nakil sonuçları: 8 Ağustos Eylül

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İLE LGS TERCİH EKRANI

MEB'in paylaştığı tercih kılavuzuna göre öğrencilerden tercihlerin alınmasına 2 Temmuz'da başlanacak ve 13 Temmuz'da sona erecek. Kılavuzda okulların kontenjanlar dahil çeşitli bilgileri olacak. Bunu 30 Temmuz'da yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların ilan edilmesi takip edecek. LGS kontenjanları ve il sıralamasını görmek için e-okul girişi yapmanız gerekmektedir. Detaylı bilgi için LGS tercih kılavuzuna bakabilirsiniz.