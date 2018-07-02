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Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.07.2018 11:47 | Son Güncelleme

Liseye girişte kontenjanlar, yüzdelik dilim, il sıralaması belli oldu. Sonuçlar e-okul'dan öğrenilebiliyor.

Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da

LGS'de kontenjanlar, yüzdelik dilim ve il sıralaması açıklandı. Sonuçlar e-okul sistemi üzerinden görüntülenmeye açıldı.

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