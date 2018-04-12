Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz CNN Türk'te katıldığı canlı yayında 'Türk gençliği deizm’e kayıyor' yönündeki haberlerle ilgili önemli açıklamalrda bulundu. Yılmaz 'Böyle bir program bizim bakanlığımız tarafından yapılmamıştır. Yapan kim? Konya'da 2 tane sivil toplum kuruluşu. Konya'da 4 Mart tarihinde, Konya öğretmenevinde bir program gerçekleştiriliyor. Bu programa din kültürü ve ahlak bilgisiyle, imam hatip lisesinin meslek dersi öğretmenlerinden oluşan 50 katılımcı öğretmen, 5 grup halinde müzakereler icra edilmiş.' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında Bakan Yılmaz'ı kürüsüye çağırıp, konuyla ilgili bilgi almıştı. Canlı yayındaki o anlar bir anda Türkiye gündemine oturmuştu.

Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı yanına çağırmasının sorulması üzerine, "Özelle girmeyin, genelde kalın" cevabını vermişti. AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi Bakan Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları;

'OKUL YÖNETİCİLERİ REHBER OLACAK'



Evlatlarımızın, öğrencilerimizin hiçbirinin kaygı duymasını gerektirecek hiçbir husus bu ana kadar bakanlığımız tarafından açıklanmadı. Okul yöneticileri bu evlatlarımızın, okul yerleştirmelerinde en büyük rehberleri olacak. İlla kaygılanması gereken biri varsa o da bizim eğitim yöneticilerimiz. Hiçbir farklı değişiklik getirmedik. Daha önce ne açıkladıysak, açıkladıklarımızın aşama aşama topluma duyurulmasından geçiyor. Nisanın sonunda açıklayacağımızı belirtmiştik sınavla öğrenci alacak okulları. Yerleştirmeyle ilgili kılavuz ise haziran ayında açıklanacak. Yerleştirmeyle ilgili evlatlarımızın neler yapması gerektiği orada belirtilecek. Öğrencilerimizin gerek merkezi, gerek yerinde yerleştirme konusunda en büyük rehberleri okul yöneticileri olacak. Hiçbir aksamaya mahal olmayacak. 'HERKES KENDİ OKULUNDA SINAVA GİREMEYEBİLİR'



Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimiz var. Onların yaklaşık yüzde 10’u kadarını sınavla öğrenci alan okullara kaydını yapacağız. Kendi okulunda mı girecek? Duyuru yaptık, herkesin tercihine bırakıldı sınava girmek. Ne kadarı tercih edecekleri daha belli değil. 1 milyon 200 bin öğrencimizin hepsi de seçerse, o zaman arkadaşlarımız 1 milyon 200 bin öğrenciyi alacak okulları belirleyecek ve 22 Mayıs'ta öğrencilere, sınava giriş belgesini vereceğiz. Geçen yıl herkes kendi okulunda giriyordu. Bu dönemde böyle bir kayıt yok. Çünkü okullar da öğrencilerin tercihine göre belirlenecek.

90 soru soracağız demiştik, sayısal ve sözel olacak. Fen ve Türkçe’nin ağırlığı biraz fazla. Din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil diğerlerinden biraz daha az. Gerek telefonla, gerek mesajla, gerekse gördüğünde herkes kendi mahallesinde bulunan bir okulun da bu kapsama girmesini istiyor. Ancak oradaki esas aldığımız husus, yüzde 10’u geçmemesi. Çünkü istiyoruz ki, bu sınav kaygısı, heyecanının mümkün olduğunca en az sayıda öğrencilere verilmesini istiyoruz. Yarış atı gibi öğrencileri bir sınavdan diğerine koşturuyoruz diyenler şimdi okul niye bu kapsama girmedi diyerek okul sayısını artırmak istiyor. 'OKULLARI BELİRLERKEN YÜZDE 10 KRİTERİNİ DİKKATE ALDIK'



Biz, 'bu okul da bu listeye girsin' diyenlere şunları söylüyoruz, ilinizdeki öğrenci sayısı ne kadar 100 bin örneğin, bunun 10 bini sınavla öğrenci alacak okullara girecek. Geriye kalan yüzde 90’ı yereldeki yerleştirmeyle, ikametgahına en yakın okula yerleştirilecek. Dolayısıyla bir artma olmadı, yüzde 10 kriterini esas aldık. Bu okulu da alın diyorlar. O zaman da bu oran yüzde 11, 12, 14 hatta daha da yukarı gider. O zaman TEOG sistemini kaldırmakla istediğimiz amaca ulaşmamış olacağız.

'FEN VE SOSYAL BİLİMLERİN HEPSİNİ ALDIK'

Kriterler şuydu: Bir fen liselerinin hepsini aldık. İki, sosyal bilimler liselerinin hepsini aldık. Eğer fen ve sosyal bilimler lisesi yüzde 10 kriterine yaklaşmamışsa bir Anadolu lisesini daha eklemedik. Ancak eğer fen ve sosyal bilimler lisesindeki 8’inci sınıf öğrencilerinin sayısı yüzde 10 etmiyorsa, o zaman da proje okullarıyla kotayı doldurduk. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak, fen, sosyal ve Anadolu lisesi 620 okul var. 78 bin 300 öğrenci bu kapsamda. Oranı yüzde 62. Mesleki ve teknik eğitimde 449 okulu bu kapsama aldık. 19 bin 170 öğrencimiz girecek. Oranı yüzde 15. ‘İYİ BİR TERCİH YAPILDI’



İnanıyoruz ki iyi bir tercih, uygulama yapıldı. Hangi okulu seçersek seçelim, vatandaşımızın buradaki tercih ettiğimiz okullara doğru bir yönelimi olmazsa, evlatları için bir tercihte bulunmazsa o zaman sınıflamamızın doğru olmadığı ortaya çıkacak. Bunu yaparken çok büyük bir özen gösterdik. Öncelikle yüzde 10 kontenjanı dikkate aldık. Bizden talepte bulunanları lütfen bunu bilsinler. Yüzde 10 fen ve sosyal bilimlerle dolmadıysa o zaman puanlar dikkate alındı. Meslek liselerinde sektörle işbirliği yapan okullar dikkate alındı. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde iki program uyguluyoruz. Anadolu ve teknik lisesi fen lisesi müfredatı uygulanıyor. Biz bu sistemden geldik. Biz kendi muhitimizden eğitim aldık. Şimdiki sistemde nasıldı? Eviniz burada, pencereden okul görüyorsunuz, ancak evladınızı gönderemiyorsunuz. Niçin? Kast sistemine göre okulları dilimlere bölmüşsünüz. Böyle olunca ailelere ilave yük, öğrencilere ilave kaygı yüklüyordunuz.

'EĞİTİM ELEŞTİRİSİZ OLMAZ'



Eğitim eleştirisiz olmaz. Ne yaparsanız yapın mutlaka eğitimle ilgili bir eleştiri olacaktır. Tablo güzel, büyük bir başarı var. Ancak yüzde 90’ı konuşmayıp da yüzde 10’u görüyorsunuz. Yüzde 90’lık bölümü hiç görüşmedik. Oysa gönül arzu eder ki, yüzde 90’lık bölümü çok daha başarılı kılacak bu sistem. Kendi evlatları yüzde 10’luk dilimle öğrenci alan okullara gitmediği için hiçbir şey kaybetmediklerini görecekler. Bizim her öğrencimiz, öğretmenimiz değerlidir. 'EĞİTİM BÖLGELERİ HAZİRANDA AÇIKLANACAK'

Eğitim bölgeleri haziran ayında açıklanacak.

Köklü okullar, fen ve sosyal bilimleri liseleri yüzde 10 oranını doldurduğu için bu köklü okulları listeye dahil edemedik.

Hiçbir ilde sınavla alan okul yoktur tabiri doğru değildir. Her ilçede olacak diye bir şart yok. Gaye, o ildeki yüzde 10 öğrenciyi sınavla alan öğrenciyi bu sisteme dahil etmek. DEİZM SORUSUNA YANIT VERDİ



Böyle bir program bizim bakanlığımız tarafından yapılmamıştır. Yapan kim? Konya'da 2 tane sivil toplum kuruluşu. Konya'da 4 Mart tarihinde, Konya öğretmenevinde bir program gerçekleştiriliyor. Bu programa din kültürü ve ahlak bilgisiyle, imam hatip lisesinin meslek dersi öğretmenlerinden oluşan 50 katılımcı öğretmen, 5 grup halinde müzakereler icra edilmiş. Buralarda 'Öğrencilerden ne gibi sorular geliyor, bu sorulara nasıl cevap verelim'