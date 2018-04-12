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Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Türk gençliği deizm’e kayıyor' yönündeki haberleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında Bakan Yılmaz'ı kürüsüye çağırıp, konuyla ilgili bilgi almıştı. Canlı yayındaki o anlar bir anda Türkiye gündemine oturmuştu.

Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz CNN Türk'te katıldığı canlı yayında 'Türk gençliği deizm’e kayıyor' yönündeki haberlerle ilgili önemli açıklamalrda bulundu. Yılmaz 'Böyle bir program bizim bakanlığımız tarafından yapılmamıştır. Yapan kim? Konya'da 2 tane sivil toplum kuruluşu. Konya'da 4 Mart tarihinde, Konya öğretmenevinde bir program gerçekleştiriliyor. Bu programa din kültürü ve ahlak bilgisiyle, imam hatip lisesinin meslek dersi öğretmenlerinden oluşan 50 katılımcı öğretmen, 5 grup halinde müzakereler icra edilmiş.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında Bakan Yılmaz'ı kürüsüye çağırıp, konuyla ilgili bilgi almıştı. Canlı yayındaki o anlar bir anda Türkiye gündemine oturmuştu.
Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı yanına çağırmasının sorulması üzerine, "Özelle girmeyin, genelde kalın" cevabını vermişti.

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Bakan Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları;

'OKUL YÖNETİCİLERİ REHBER OLACAK'

Evlatlarımızın, öğrencilerimizin hiçbirinin kaygı duymasını gerektirecek hiçbir husus bu ana kadar bakanlığımız tarafından açıklanmadı. Okul yöneticileri bu evlatlarımızın, okul yerleştirmelerinde en büyük rehberleri olacak.

İlla kaygılanması gereken biri varsa o da bizim eğitim yöneticilerimiz. Hiçbir farklı değişiklik getirmedik. Daha önce ne açıkladıysak, açıkladıklarımızın aşama aşama topluma duyurulmasından geçiyor. Nisanın sonunda açıklayacağımızı belirtmiştik sınavla öğrenci alacak okulları. Yerleştirmeyle ilgili kılavuz ise haziran ayında açıklanacak. Yerleştirmeyle ilgili evlatlarımızın neler yapması gerektiği orada belirtilecek. Öğrencilerimizin gerek merkezi, gerek yerinde yerleştirme konusunda en büyük rehberleri okul yöneticileri olacak. Hiçbir aksamaya mahal olmayacak.

'HERKES KENDİ OKULUNDA SINAVA GİREMEYEBİLİR'

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimiz var. Onların yaklaşık yüzde 10’u kadarını sınavla öğrenci alan okullara kaydını yapacağız. Kendi okulunda mı girecek? Duyuru yaptık, herkesin tercihine bırakıldı sınava girmek. Ne kadarı tercih edecekleri daha belli değil. 1 milyon 200 bin öğrencimizin hepsi de seçerse, o zaman arkadaşlarımız 1 milyon 200 bin öğrenciyi alacak okulları belirleyecek ve 22 Mayıs'ta öğrencilere, sınava giriş belgesini vereceğiz. Geçen yıl herkes kendi okulunda giriyordu. Bu dönemde böyle bir kayıt yok. Çünkü okullar da öğrencilerin tercihine göre belirlenecek.

90 soru soracağız demiştik, sayısal ve sözel olacak. Fen ve Türkçe’nin ağırlığı biraz fazla. Din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil diğerlerinden biraz daha az.

Gerek telefonla, gerek mesajla, gerekse gördüğünde herkes kendi mahallesinde bulunan bir okulun da bu kapsama girmesini istiyor. Ancak oradaki esas aldığımız husus, yüzde 10’u geçmemesi. Çünkü istiyoruz ki, bu sınav kaygısı, heyecanının mümkün olduğunca en az sayıda öğrencilere verilmesini istiyoruz. Yarış atı gibi öğrencileri bir sınavdan diğerine koşturuyoruz diyenler şimdi okul niye bu kapsama girmedi diyerek okul sayısını artırmak istiyor.

'OKULLARI BELİRLERKEN YÜZDE 10 KRİTERİNİ DİKKATE ALDIK'

Biz, 'bu okul da bu listeye girsin' diyenlere şunları söylüyoruz, ilinizdeki öğrenci sayısı ne kadar 100 bin örneğin, bunun 10 bini sınavla öğrenci alacak okullara girecek. Geriye kalan yüzde 90’ı yereldeki yerleştirmeyle, ikametgahına en yakın okula yerleştirilecek. Dolayısıyla bir artma olmadı, yüzde 10 kriterini esas aldık. Bu okulu da alın diyorlar. O zaman da bu oran yüzde 11, 12, 14 hatta daha da yukarı gider. O zaman TEOG sistemini kaldırmakla istediğimiz amaca ulaşmamış olacağız.

'FEN VE SOSYAL BİLİMLERİN HEPSİNİ ALDIK'

Kriterler şuydu: Bir fen liselerinin hepsini aldık. İki, sosyal bilimler liselerinin hepsini aldık. Eğer fen ve sosyal bilimler lisesi yüzde 10 kriterine yaklaşmamışsa bir Anadolu lisesini daha eklemedik. Ancak eğer fen ve sosyal bilimler lisesindeki 8’inci sınıf öğrencilerinin sayısı yüzde 10 etmiyorsa, o zaman da proje okullarıyla kotayı doldurduk. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak, fen, sosyal ve Anadolu lisesi 620 okul var. 78 bin 300 öğrenci bu kapsamda. Oranı yüzde 62. Mesleki ve teknik eğitimde 449 okulu bu kapsama aldık. 19 bin 170 öğrencimiz girecek. Oranı yüzde 15.

‘İYİ BİR TERCİH YAPILDI’

İnanıyoruz ki iyi bir tercih, uygulama yapıldı. Hangi okulu seçersek seçelim, vatandaşımızın buradaki tercih ettiğimiz okullara doğru bir yönelimi olmazsa, evlatları için bir tercihte bulunmazsa o zaman sınıflamamızın doğru olmadığı ortaya çıkacak. Bunu yaparken çok büyük bir özen gösterdik. Öncelikle yüzde 10 kontenjanı dikkate aldık.

Bizden talepte bulunanları lütfen bunu bilsinler. Yüzde 10 fen ve sosyal bilimlerle dolmadıysa o zaman puanlar dikkate alındı. Meslek liselerinde sektörle işbirliği yapan okullar dikkate alındı. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde iki program uyguluyoruz. Anadolu ve teknik lisesi fen lisesi müfredatı uygulanıyor. Biz bu sistemden geldik. Biz kendi muhitimizden eğitim aldık. Şimdiki sistemde nasıldı? Eviniz burada, pencereden okul görüyorsunuz, ancak evladınızı gönderemiyorsunuz. Niçin? Kast sistemine göre okulları dilimlere bölmüşsünüz. Böyle olunca ailelere ilave yük, öğrencilere ilave kaygı yüklüyordunuz.

'EĞİTİM ELEŞTİRİSİZ OLMAZ'

Eğitim eleştirisiz olmaz. Ne yaparsanız yapın mutlaka eğitimle ilgili bir eleştiri olacaktır. Tablo güzel, büyük bir başarı var. Ancak yüzde 90’ı konuşmayıp da yüzde 10’u görüyorsunuz. Yüzde 90’lık bölümü hiç görüşmedik. Oysa gönül arzu eder ki, yüzde 90’lık bölümü çok daha başarılı kılacak bu sistem. Kendi evlatları yüzde 10’luk dilimle öğrenci alan okullara gitmediği için hiçbir şey kaybetmediklerini görecekler. Bizim her öğrencimiz, öğretmenimiz değerlidir.

'EĞİTİM BÖLGELERİ HAZİRANDA AÇIKLANACAK'

  • Eğitim bölgeleri haziran ayında açıklanacak.
  • Köklü okullar, fen ve sosyal bilimleri liseleri yüzde 10 oranını doldurduğu için bu köklü okulları listeye dahil edemedik.
  • Hiçbir ilde sınavla alan okul yoktur tabiri doğru değildir. Her ilçede olacak diye bir şart yok. Gaye, o ildeki yüzde 10 öğrenciyi sınavla alan öğrenciyi bu sisteme dahil etmek.

DEİZM SORUSUNA YANIT VERDİ

Böyle bir program bizim bakanlığımız tarafından yapılmamıştır. Yapan kim? Konya'da 2 tane sivil toplum kuruluşu. Konya'da 4 Mart tarihinde, Konya öğretmenevinde bir program gerçekleştiriliyor. Bu programa din kültürü ve ahlak bilgisiyle, imam hatip lisesinin meslek dersi öğretmenlerinden oluşan 50 katılımcı öğretmen, 5 grup halinde müzakereler icra edilmiş. Buralarda 'Öğrencilerden ne gibi sorular geliyor, bu sorulara nasıl cevap verelim'

Bizimle ilgili kısım, öğretmenlerimizin katılmasına müsaade eder misiniz diyerekten, 'katılsınlar' demişiz. Onun üzerine Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katılımı söz konusu.

Bir, bunların sonuç raporu yayınladı, sonuç raporu gerçekleri ifade etmiyor, bilimsel gerçeklere dayanmıyor. Hangi bilimsel araştırma yapıldı da bu öne çıkarıldı? Peki Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği aynen bizim de görüşümüzdür. 'Türk gençliğinin deizme kaydığını söylemek densiz bir uydurmadır, Türk genci dinine, kültürel emanetlerine sadıktır' diyor. Biz de aynen katılıyoruz.
Bu ülkenin gençliğinin kodlarında, genlerinde, vatan sevgisi, yerel ve milli değerler vardır. Bunun hayatı pahasına bu değerleri savunacağını 15 Temmuz'da göstermiştir.

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Öğrenci, veli ve öğretmenlerin ruh halini bozdunuz. Ama hala bir sistem oturtamadınız. BECERİKSİZLER SİZİ
Allah sizi bildiği gibi yapsin
Bakan bey Allah aşkına siz ve üst düzey bürokratlarınız bırakın bu işi. Olmuyor yapamıyorsunuz. Eğitim yönetimi konusunda yeterli değilsiniz. Hiç bir üst düzey bürokratınız öğretmen kökenli değil ve sınıfın okulun velilerin nabzını tutamıyorsunuz. En büyük bakanlık olarak bir çok insan olumsuz etkileniyor uygulamalarınız. Eğitim çok ciddi bir iş.
bir de tüy dikerseniz tam olacak...
Eski milli savunma bakanı şimdi ki milli eğitim bakanı meseleyi anlamamış mesele bilime yaklaşmadır bilimden uzaklaşma değil fizik derslerini müfredattan evrimi çıkarmakla değil ona yaklaşarak başarıya ulaşılır.
Sizi Allaha havale ediyorum sisteminizin de.....
Sınav kalkmamışmıydı:))
sistemin içine ettiniz bu çocukların ağı sizi tutacak
16 senedir yapıp bozuyolar. bi türlü istikrar yok olmaz olamaz. planlı yapılmayan hiç bir iş dikiş tutmaz. bunların ki deneme yanılma metodu. 16 yılda yetişen çocuklar dan hiç bir mok olmaz. mahfettiler milleti
geçnlerimize yazık 16 yıldır iktidardalar bi sistem geliştiremediler bir nesil yok oldu yazık çok yazık diycek hiç bişey yok
Eğitim pert...
bütün öğrenci kardeşlerime ogs de başarılar dilerim
Bu sınavın adı kopyadır..ne demek okul yöneticilerinin rehberliğinde gerçekleşecek.!!!
Eski sistem mükemmel ya elestirin Dogru kendini hiç gelistirmiyen Devlet memuru öğretmen kardeslerim için kötü karar nasıl olsa 20 hatta 40 sene önçe neyse sistem o hep aynı sey sonra bu ülkeden neden bilim adamı bilmem ne çıkmaz dersiniz eyitimi zayıf ülkeden bir halt cıkmaz hala çocuklar okullarda en basiti benim 35 sene önçe yaptıgım basit devreyi yaptırıyorlar Ulan dünyada basit devremi kaldı Öğretmen hep aynı seyi anlattıgı için kendini gelistirmesine hiç gerek yok Bütün ögretmenleri toplayın yeterlilik sınavına sokun % 90 kalır ve bundanda emin olun Ama simdiki sartlara göre
Beceriksizler.
BENCE OKUL GİRİŞLERİNE HGS KONMALI ÖĞRENCİLER ÖTEREK GEÇMELİ ÖTENLER FEN LİSESİ VE ANADOLU LİSELERİNE ÖTMEYENLER ENDÜSTRİ MESLEK VE İMAM HATİBE GİTMELİ
egitim sistemini 100 yilda rayina oturtmayan ulkenin adina ucuncu dunya ulkesi derler.
Cahil insanlarsınız sizin ne anlarsınız eğitim sisteminden size göre eğitim kadının evinde oturup peynirini yoğurdunu yapıp çocuğuna bakması bu işi beceremiyorsunuz o zaman beceren ülkelerden yardım alacaksınız Japonya gibi.
Akp hükümete geçtiği günden beri dürüst düzgün öğretmenler idareci olmak istemiyor nerde basiretsiz beceriksiz yiyiciler varsa idareci yaptılar okulların halleri ortada Rahmetli Erbakan Hoca ne kadar haklıymış bunların mayası yok
keşke teog kalkmasaydı
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