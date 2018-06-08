HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.06.2018 20:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay öğrenci alınmayacağı duyurulan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nün, YÖK tarafından 'yanlışlıkla' kapatıldığı ortaya çıktı. Üniversiteden yapılan açıklamada hatanın giderildiği, önümüzdeki yıllarda öğrenci alımlarının devam edeceği bildirildi.

YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış

Geçtiğimiz ay Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nün fakülte kurul kararıyla ‘yer sorunu' nedeniyle belirsiz süreyle öğrenci almayacağı duyurulmuş, bu gelişme "Müzik bölümü kapatıldı" şeklinde kamuoyuna yansımıştı.

YANLIŞLIKLA KAPATILMIŞ

Marmara Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı, YÖK'ün bölümü yanlışlıkla kapattığı ortaya çıktı.

HATA DÜZELTİLDİ, ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan resmi yazışmalar sonucu YÖK'ün hatası düzeltildi. Konuyla ilgili Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Müzik Bölümüne mekân problemleri (fiziki koşullar) nedeniyle 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımının durdurulması amacıyla Yükseköğretim Kuruluna iletilen talebimiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından sehven “kapatılması” şeklinde algılanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunca 18.04.2018 tarihinde bu yönde alınan karar tarafımıza bildirilmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda daha önce alınmış olan bu karar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu 16.05.2018 tarihinde aldığı bir karar ile düzeltmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümüne, anılan mücbir sebepler dolayısıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınamayacaktır. Ancak, alt yapı sorunlarının çözüme kavuşturulmasını müteakiben, sonraki senelerde öğrenci alımı yapılacaktır.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Bakan Zeybekci, karne dağıttıBakan Zeybekci, karne dağıttı
Uyuşturucudan kurtulan gençlere karne hediyesi tabletUyuşturucudan kurtulan gençlere karne hediyesi tablet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YÖK YÖK'ten skandal hata Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış

En Çok Okunan Haberler

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Anne işkencesi kamerada!

Anne işkencesi kamerada!

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ağaçları kesip kesip gökdelenleri dikiyosunuz ek bir bina yapamadınız mı?
Diğer Haberler
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi

LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciye mesaj!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciye mesaj!

AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı

AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

YKS’de 0.5 ham puan kuralı değişti

YKS’de 0.5 ham puan kuralı değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.