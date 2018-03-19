Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Tüm dünya ülkelerinin dikkatle takip ettiği Baba Vanga'nın şimdiye kadar tahmin ettiği tüm olaylar gerçekleşti. Söyledikleriyle en güçlü devlet adamlarını dahi etkilemeyi başaran Baba Vanga'nın 2018 yılı ile ilgili kimsenin bilmediği bir kehaneti daha varmış.

Baba Vanga'nın hiçi bilinmeyen 2018 kehaneti

1 / 22 Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi.

2 / 22 16 yaşındayken bir fırtına sırasında yıldırım çarpması sonucu görme yeteneğini kaybeden Baba Vanga, bu tarihten sonra Orta Çağın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu.

3 / 22 Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bülümü doğru çıktı.

4 / 22 İkinci Dünya Savaşı'nın sonucundan Gandi'nin ölümüne, 11 Eylül saldırılarından Obama'nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok kehanette bulundu.

5 / 22 Baba Vanga, Bulgaristan'da 1989 yılında devrilen eski komünist diktatör Todor Jivkov dahil çok sayıda devlet adamını kehanetleri ile etkiledi.

6 / 22 İkinci dünya savaşı sırasında Nazi lideri Adolf Hitler tarafından bizzat ziyaret edilen, Rus gizli servisi KGB'nin bile tavsiyeler aldığı Baba Vanga, 1996 yılında 84 yaşında hayata veda etti.

7 / 22 Önümüzdeki yıllar için öngördükleri ile tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran kahin Baba Vanga'nın 2018 yılında yaşanmasını beklediği hiç bilinmeyen bir kehaneti daha ortaya çıktı.

8 / 22 Vanga, bu bilinmeyen 2018 kehanetini 1979'da gerçekleştirdiği bir görüşmede anlatmış.

9 / 22 İddiaya göre Vanga, 1979'da Rus yazar Valentin Sidorov ile buluştu.

10 / 22 Vanga bu görüşmede, "Rus yazar Valentin Sidorov'la buluşmasında Vanga'nın 'Rusya'yı kimse durduramayacak, dünyanın tek süper gücü ve efendisi Rusya olacak' dediği iddia edildi.

11 / 22 Vanga, 'Her şey buz gibi çözülecek geriye sadece el değmemiş olarak Vladimir'in ihtişamı, Rusya'nın ihtişamı kalacak' derken burada kastettiği kişinin Vladimir Putin olduğu iddia ediliyor.

12 / 22 Baba Vanga'nın 2018 yılı için yaptığı iki tahmin daha önce açıklanmıştı.

13 / 22 Bunlardan birisi Çin ile diğer ise Venüs gezegeni ile alakalı.

14 / 22 Baba Vanga, 2018’de Çin’in ABD’yi geçerek Dünya’nın “Yeni süper gücü” olacağını iddia ediyor.

15 / 22 Venüs ile ilgil kehanetinde ise Venüs’te yeni bir enerji formunun keşfedileceğini öngörüyor.

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