Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif! Meğer o gezegende de...

Uzay bilimciler Juno'nun kaydettiği görüntüler doğrultusunda Jüpiter'in uydularından İo'da yanardağ tespit edildi.

Jüpiterin uydusu İo'da yanardağ olduğu keşfedildi

1 / 15 ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Juno uzay aracı, Jüpiter'in uydularından İo'da muhtemel bir yanardağ tespit etti.

2 / 15 NASA'dan yapılan açıklamada, Jüpiter'in sırlarını araştırmak üzere gönderilen Juno uzay aracının, İo'nun güney kutbunda yeni bir ısı kaynağı saptadığı, bunun da muhtemel bir volkan olduğu belirtildi.

3 / 15 Juno'nun daha önce keşfedilmemiş volkanla ilgili verileri 16 Aralık 2017'de kızılötesi görüntüleyici (JIRAM) enstrümanını kullanarak İo'ya 470 bin kilometre uzaklıktayken elde ettiği ifade edildi.

4 / 15 Juno'nun bu tarihte elde ettiği verilerin incelemesine devam ediliyor.

5 / 15 NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegen yörüngesinde keşif faaliyetlerini sürdürüyor.

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