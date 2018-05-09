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Eski halini gören annesi sanıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.05.2018 14:21 | Son Güncelleme

Hayatından alkolu çıkaran fitness bloggerı Jell Devote, değişimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Alkolün vücudu nasıl değiştirdiğini gözler önüne seren Jell, değişimiyle insanları kendisine hayran bırakıyor.

Alkolü bırakan blogger geçirdiği değişimi takipçileriyle paylaştı

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ABD'li fitness bloggerı Jell Devote, alkolü bıraktıktan sonra geçirdiği değişimi Instagram hesabından paylaştı.
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Fitness bloggerı Jelly Devote, alkolü bıraktıktan sonra vücudunun nasıl değiştiğini gözler önüne serdi. Haftada üç gün alkol tüketen Devote, bunu haftada bir kadeh şaraba indirdi ve kısa sürede sonuç almayı başardı.
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BİR KADEH ŞARAP 120 KALORİ

BİR KADEH ŞARAP 120 KALORİ
Devote alkolün şekerle dolu olduğunu unutmayın derken, bir bardak şampanyanın yaklaşık 78 kalori, bir kadeh şarabın ise 120 kalori içerdiğini hatırlatıyor.
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HER ŞEYİ ETKİLİYOR

HER ŞEYİ ETKİLİYOR
İçkinin sadece içeriği kalori ile de değerlendirilemeyeceğini söyleyen genç kadın, bu aynı zamanda uyku kalitesini de etkiliyor, kan şekerinizi artırıyor, vücudunuzun antremana olan tepkisini de değiştiriyor diyerek alkolün yan etkilerinin sağlıklı beslenme programını zorlaştırdığını söylüyor.
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FOTOĞRAFLARINI İNTERNETTEN PAYLAŞIYOR

FOTOĞRAFLARINI İNTERNETTEN PAYLAŞIYOR
Ünlü blogger sosyal medya hesaplarından alkolden öncesi ve sonrasını paylaşıyor.
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İşte ünlü bloggerın bu karar sonrası ulaştığı görünüm...
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ABD Blogger alkol instagram sosyal medya fenomen fotoğraf değişim

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