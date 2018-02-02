HABER

Evsiz adamı yemeğe davet etti, gerçeği kağıt parçasından öğrendi

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 02.02.2018 14:27 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencisi olan Casey Fischer, evsiz bir adamla yaşadıklarını Facebook'ta anlattı.

.

Evsiz adamın itirafı

1 / 20

'Bir sabah kahve almak ve kahvaltı etmek için bir fast-food restoranına gittim. Tam dükkana girerken şarkı söyleyen ve bozuk para toplayan bir adam gördüm. Yanından geçtim kahve alıp bir masaya oturdum. Daha sonra evsiz adamın elinde bir şeylerle restorana doğru geldiğini gördüm.
2 / 20

Adam elinde ne kadar bozuk para varsa hepsini çıkarmış sayıyordu. Belli ki restorandan bir şeyler alacaktı ve parasını denkleştirmeye çalışıyordu.
3 / 20

Ancak belli ki parasını denkleştirememişti. Adamın yanına gittim konuşmak istedim ancak pek konuşma taraftarı değildi. Hatta kendisini süper sinir bozucu olarak tanımlıyordu.
4 / 20

Neyse ki adının Chris olduğunu öğrendim. Hemen gidip tatlı çörek ve kahve alıp masama davet ettim. Adam bunun karşısında şok oldu ve sonra kabul etti.'
5 / 20

Masaya oturduktan sonra tüm hayat hikayesini anlattı. Evsiz babasını hiç tanımadığını, sokakta başlamaya başlamasının nedeninin uyuşturucu kullanmak olduğunu ve yaptığı bu hatadan dolayı kendisinden nefret ettiğini itiraf etti.
6 / 20

Evsiz adam daha sonra sokaklarda yaşamanın ne kadar zor olduğundan, özellikle soğuk havalarda ölmemek için sabaha kadar uymadığından bahsetti.
7 / 20

Tüm anlattıkları genç kızı çok üzdü. Chris, annesinin gurur duyduğu bir evlat olmak istemişti ancak annesi birkaç yıl önce kansere yenik düşmüştü.
8 / 20

Aradan bir saat geçtikten sonra Casey derse geç kaldığını fark etti. Tam masadan kalkacağı sırada evsiz adam Casey'e son bir şey vereceğini söyledi.
9 / 20

Casey tam ayağa kalkmışken Chris bir kağıda yazdıklarını ona verdi. Çirkin el yazısı için özür dileyip ısmarladıkları için teşekkür etti.
10 / 20

Casey kağıdı okuduğunda gözleri doldu. “Bugün kendimi öldürecektim. Sayende vazgeçtim. Teşekkür ederim sana güzel insan.”Casey yaptığıyla bir insanın hayata tutunmasını sağlamış.
11 / 20

12 / 20

13 / 20

14 / 20

15 / 20

16 / 20

17 / 20

18 / 20

19 / 20

20 / 20

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yemek evsiz adam Casey Fischer

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

Evsiz adamı yemeğe davet etti, gerçeği kağıt parçasından öğrendi

Evsiz adamı yemeğe davet etti, gerçeği kağıt parçasından öğrendi

Alman dergisinden flaş iddia: 4 FETÖ'cü askere iltica hakkı

Alman dergisinden flaş iddia: 4 FETÖ'cü askere iltica hakkı

Okuyucu Yorumları 8 yorum
iyiik yap denize at, balık bilmezse Halık bilir, diyen, Atalarımız ne güzel söylemiş... Bir can kurtarmak dünyayı kurtarmakla eş değerdedir. Zira koca dünya bir canlıdan ibarettir...
sabah sabah icim isindi guzel haber
haber mi
iyi insanların olduğunu duymak güzel tebrik ederiz arkadaşı
fotolarda yanındaki o adam değil tabi. dimi ?
Güzel! İnsanlar yardımlaşmaz ise ne diye varlar ki?
çok güzel bir haber ufak iyilikler insanları kurtara biliyor helal olsun kız sana
ama ülkemizdeki güzel şeyleride haber yapın,SADECE OLUMSUZLUKLARI DEĞİL.
Diğer Haberler
Kulak içi kulaklık takanlar: Yanlış yapıyorsunuz!

Kulak içi kulaklık takanlar: Yanlış yapıyorsunuz!

Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!

Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!

Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?

Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?

Formula 1 kızları artık yok

Formula 1 kızları artık yok

Meksikalı kadının karnından 34 kiloluk ‘rekor’ tümör çıktı

Meksikalı kadının karnından 34 kiloluk ‘rekor’ tümör çıktı

Zırhlı kamyondan lüks rezidans yaptılar!

Zırhlı kamyondan lüks rezidans yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.