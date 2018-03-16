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Gözlerini oyup, dillerini kestiler!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.03.2018 10:43 | Son Güncelleme

Hindistan'da her yıl Müslümanlar tarafından düzenlenen anma töreni ilginç görüntüleri beraberinde getirdi.

Muînüddin Çiştî'nin ölümünün 806. yıldönümünde bıçaklarla dilini kesip, gözünü oyan insanlar dünyada yankı uyandırdı.

Muînüddin Çiştî'yi böyle andılar

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Hz. Muhammed'in soyundan gelen Muînüddin Çiştî, tüm mal varlığını ihtiyaç sahiplerine dağıttıktan sonra ilim öğrenmek için yolculuğa çıkmış ve sonunda kendisini sevenlerle birlikte Hindistan'a göç etmişi.
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Hindistan'da ve Pakistan'da Müslümanlığın yayılmasını sağlayan Muînüddin Çiştî, 13. yüzyılda hayatını kaybetmiş.
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Hindistan'da hala varlığını sürdürmeye devam eden Çişti tarikat üyeleri ise Muînüddin Çiştî'yi yaptıkları törenlerle anıyor. Bu sırada ortaya çıkan görüntülerse, fotoğraflara bakanların kanını donduracak cinsten.
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Çişti tarikat mensupları, Muînüddin Çiştî'nin her ölüm yıldönümünde türbesini ziyaret edip; ellerindeki büyük bıçaklarla dillerini kesip, gözlerini oyuyor.
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Tarikat mensupları, yaptıkları bu Muînüddin Çiştî'ye bağlılığını gösterdiğini düşünüyor.
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Muînüddin Çiştî'nin maddi olan herşeyi terk edip, maneviyata yönelen yaşam şeklini benimseyen binlerce Müslüman da bu tarihte Hindistan'a ziyaret gerçekleştiriyor.
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KERBELA MATEMİ

KERBELA MATEMİ
Hazreti Muhammed'in (S.A.V) torunu ve Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin her yıldönümünde tören düzenleniyor.
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Ülkemizde ve dünyada törenlerle anılan olay büyük yankı uyandırıyor.
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İşte o törenden bazı kareler...
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Muînüddin Çiştî anma tören matem

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
BU MALLAR YÜÜZNDEN İSLAMI KÖTÜ BİLİYOR MİLLET BUNUN İSLAMLA HİÇ ALAKASI YOK
Ya bunların Müslümanlıkla alakası yok. Töbe töbe Allah akıl fikir versin. Saçmalığın daniskası. Bunlar neyin kafasını yaşıyorsa.
Cehalet diz boyu...Abdest alıp iki rekat namaz kılsalar takvaya daha uygun düşerdi...
Allah akıl fikir versin ne diyim.
bunlar sapık kardeşim, islamiyetle ne alakası var.
İslam bunun neresinde? Sapkınlık bu! Müslümanlar demeyin tarikat mensupları deyin.
ALLAH SİZİ ISLAH ETSİN,PİSKOPAT SÜRÜSÜ,SİZİN İSLAMLA İLİŞKİNİZ YOK,ŞEYTANIN VE NEFSİNİZİN OYUNCAĞI OLMUŞSUNUZ,ISLAHINIZ KABİL DEĞİSE KÖKÜNÜZ KURUSUN ACAYİP YARATIKLARSINIZ,YAPTIKLARINIZ PİSKOPATLIK BAŞKA BİRŞEY DEĞİL.
İslam'ı karalamak için düzmece, yalan ne varsa kullanıp elinizden geleni yapıyorsunuz. Resimlerdeki hintlilerin Müslüman oldukları bile şüpheli.! Diğer kan revan içindeki insanlar İranlı aşırı şii gruplar. Sanki İslam'ın genel öğretisi buymuş gibi ya da çoğunluk bunu yapıyormuş gibi servis ediyorsunuz. Art niyetli olduğunuz gün gibi ortada. Bu tip acayip uygulamalar marjinal hıristiyan, yahudi, hindu, budist, zerdüşt, vs. tüm gruplarda var. Goygoyculuk yapmayı bırakın...
Bu tür görüntüleri özellikle servis yapıyorsunuz. Maksatı belli görüntüler. Amaç laikler ile muhafazakarların arasındaki ayrımı tetiklemek. Şimdi laikler bu görüntüye küfredecek muhafazakarlarda ters tepki koyacak. al sana tartışma. al sana reyting ve şeytanın amacına hizmet
BU TOPLUM HAYATIMDA GÖRDÜGÜM EN GERİ ZEKALISI
Allah sizi bildiği gibi yapsın. Cehalet .
sapık bunlar yahu
hem cahil hem malsınız
hz Ali bugün dünyaya gelse ilk bu caferileri ve alevileri gebertir sonrada bizi.bizide çünkü,bunların sapkınlığına izin verdiğimiz için
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