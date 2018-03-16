Gözlerini oyup, dillerini kestiler!

Muînüddin Çiştî'nin ölümünün 806. yıldönümünde bıçaklarla dilini kesip, gözünü oyan insanlar dünyada yankı uyandırdı.

Muînüddin Çiştî'yi böyle andılar

1 / 32 Hz. Muhammed'in soyundan gelen Muînüddin Çiştî, tüm mal varlığını ihtiyaç sahiplerine dağıttıktan sonra ilim öğrenmek için yolculuğa çıkmış ve sonunda kendisini sevenlerle birlikte Hindistan'a göç etmişi.

2 / 32 Hindistan'da ve Pakistan'da Müslümanlığın yayılmasını sağlayan Muînüddin Çiştî, 13. yüzyılda hayatını kaybetmiş.

3 / 32 Hindistan'da hala varlığını sürdürmeye devam eden Çişti tarikat üyeleri ise Muînüddin Çiştî'yi yaptıkları törenlerle anıyor. Bu sırada ortaya çıkan görüntülerse, fotoğraflara bakanların kanını donduracak cinsten.

4 / 32 Çişti tarikat mensupları, Muînüddin Çiştî'nin her ölüm yıldönümünde türbesini ziyaret edip; ellerindeki büyük bıçaklarla dillerini kesip, gözlerini oyuyor.

5 / 32 Tarikat mensupları, yaptıkları bu Muînüddin Çiştî'ye bağlılığını gösterdiğini düşünüyor.

6 / 32 Muînüddin Çiştî'nin maddi olan herşeyi terk edip, maneviyata yönelen yaşam şeklini benimseyen binlerce Müslüman da bu tarihte Hindistan'a ziyaret gerçekleştiriyor.

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10 / 32 KERBELA MATEMİ Hazreti Muhammed'in (S.A.V) torunu ve Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin her yıldönümünde tören düzenleniyor.

11 / 32 Ülkemizde ve dünyada törenlerle anılan olay büyük yankı uyandırıyor.

12 / 32 İşte o törenden bazı kareler...

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