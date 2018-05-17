İki fotoğraf arasındaki farkları tespit edebilir misiniz?

Avustralyalı sosyal medya fenomeni ve güzellik-bakım 'vlogger'ı Lauren Curtis paylaştığı fotoğrafta 4 ayrı Photoshop düzenlemesi yaptığını kabul etti. İki fotoğraf arasındaki farklara bakarak bu hileleri tespit edebilir misiniz?

Sosyal medyadaki sahte dünya

1 / 51 Sosyal medya platformlarını her açtığımızda "mükemmel" kareler görmek mümkün. Ancak bunlardan kaçı gerçeği yansıtıyor?

2 / 51 25 yaşındaki Avustralyalı sosyal medya fenomeni paylaştığı fotoğrafta 'mükemmel' görünebilmek için vücudunun bazı bölgelerinde Photoshop hileleri kullandığını kabul etti. İşte sosyal medyada 1 buçuk milyon takipçisi bulunan Lauren Curtis'in paylaştığı fotoğrafta kullandığı Photoshop hileleri.

3 / 51 Daha önce de yine bir Instagram fenomeni yaptığı paylaşımlarla sosyal medya ile gerçek hayat arasındaki farkları ortaya koymuştu.

4 / 51 Instagram'da hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip olan ABD'nin Miami şehrinde yaşayan fitness bloggerı Chessie King, gerçek hayatın sosyal medyaya yansıtıldığından oldukça farklı olduğunu gözler önüne sermek için bu kareleri takipçileri ile paylaştı.

5 / 51 Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil.

6 / 51 Bu durum Instagram ve Facebook gibi her gün milyonlarca karenin paylaşıldığı bu platformdaki çoğu kare için de geçerli.

7 / 51 Zira bu platformlarda yayınlanan binlerce kare orjinal halinden oldukça uzak.

8 / 51 Sosyal medyada sahte bilgi ve kareler ile karşılaşılması son dönemde en çok tartışılan konuların başında geliyor. Hatta sırf bu alanda hizmet veren şirketler bile mevcut.

9 / 51 Örneğin Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir şirketin kuruluş amacı kullanıcılarının sosyal medyaya özel sahte hayatlar yaratması.

10 / 51 Şirket özel jet alacak kadar parası olmayanların da havalı görünmesi için sosyal medyaya özel bu fotoğraf çekimi hazırlıyor.

11 / 51 Amaç ise bu kullanıcıların belli bir ücret karşılığında Instagram gibi sosyal medya hesağlarında lüks bir hayat yaşıyormuş izlenimi yaratmasına yardımcı olmak. Profesyonel bir fotoğrafçı eşliğindeki iki saatlik paketin ücreti ise 242 dolar.

12 / 51 PERSPEKTİF ÇOK ÖNEMLİ Fotoğrafçılıkta yanıltıcı bir başka yanı daha var o da perspektif.

13 / 51 Hiçbir teknik hile ve photoshop'a ihtiyaç olmadan yakalanan bu anlar için bir fotoğraf makinesi ve iyi bir hayal gücü yeterli.

14 / 51 İşte sosyal medyanın en çok tıklanan perspektif mucizesi kareleri...

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