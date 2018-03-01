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Bu kez de Barbie ilan edildi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.03.2018 08:05 | Son Güncelleme

Aradan yıllar geçti o hala Türkiye'nin en ünlü Instagram yıldızı.

Sosyal medyanın hala en ünlü Türk kullanıcısı olmayı sürdüren Cansu Taşkın, şimdi de sarı saçlarıyla dikkat çekiyor.

Cansu Taşkın sosyal medyayı sallıyor

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Cansu Taşkın, son dönemde de sarıya boyattığı saçlarıyla bu kez Barbie bebeğe benzetilmeye başlandı.
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Yani bir başka deyişle tüm dünyada sosyal medyada tanınmak isteyenlerin yaptığını yaptı ve kendine yeni bir rol model seçti.
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Şimdi herkes onu Türkiye'nin Barbie'si olarak tanıyor.
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Birkaç yıl önce Best Model yarışmasına katılan ve hakkının yendiğini ileri sürerek gözyaşı döken 24 yaşındaki Taşkın bir süredir Instagram'da paylaştığı fotoğraflarıyla konuşuluyor.
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Bir dönem Çarkıfelek yarışmasında hosteslik de yapan Taşkın, Engin Akyürek ile aşk yaşadığı iddiaları da gündeme gelmişti.
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İşte Cansu Taşkın'ı Türkiye'nin internet fenomeni haline getiren paylaşımlarından örnekler.
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cansu taşkın sosyal medya fenomen

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
çok itici ve yaşlı.
@ademtoyan Sen genç olanını bulursun kardeş.
Anlaşıldı benim acilen ciftleşmem lazım... yahu ben azmışım haberim yok
karar veremem denemem kullanmam gerek.
ilk defa biri barbie bebeğe benzemiş
makyajsız gördük öcülere benziyo her tarafından yağ aldırmış ben barbieyim diye geziyor şaka gibi böyle bi bel şekli yok ki liposakşınla yağ aldırınca olur ancak
Millet neyine bakıyor sizçe bunun? Kişiliginemi? Yoksa resimlerde ortaya koydugunu malına bülkünemi?
ÇOK PARA YER BU
Allah'ın da bir bildiği var demek ki fizik verdiğine zeka vermiyor
iyi malmis
Çene altından sonraki yerler idare eder ama çirkinlik had safada midesi bulanır insanın
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