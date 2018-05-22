Bilim insanları bu kareyi açıklayamıyor! Mars'ta başka canlılar mı yaşıyor?

Bu durum akıllara 'Mars'ta başka canlılar mı yaşıyor?' sorusunu getiriyor.

Dünya'dan Mars'a toprak getirilecek

1 / 41 ESA İnsan ve Robot Araştırmaları Direktörü David Parker ve NASA Bilim Misyonu Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen tarafından imzalanan anlaşma sayesinde NASA’nın 2020 Mars Gezgini’nin ilk görevi Kızıl Gezegeni araştırırken kalem büyüklüğündeki kutularda yüzey numuneleri toplamak olacak.

2 / 41 31 kutu toprak örneği toplanıp incelenmek üzere hazır hale getirilirken 2021’de Mars’a inecek olan ESA’nın ExoMars gezgini de, yaşam kanıtlarını bulmak için yüzeyin iki metre altına inip sondaj yapacak.

3 / 41 Dünya’dan Mars’ın yörüngesine fırlatılacak üçüncü bir gezgin de toprak numunelerini toplayacak.

4 / 41 Numuneler güvenli bir şekilde toplandıktan sonra, uzay gezgini Dünya’ya geri dönecek.

5 / 41 ABD’ye inecek olan gezgin uluslararası bilim adamlarından oluşan bir ekip tarafından ayrıntılı analizler için karantinaya alınacak.

6 / 41 Bilim insanları Mars'ta çekilen bu fotoğrafları açıklayamıyor Mars'tan Dünya'ya gelen bu sıra dışı görüntüde bir insan bedeninin yansıması görünüyor. Gözleri aldatan bu görüntünün ne olduğu halen anlaşılamazken, NASA'lı bilim insanları bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

7 / 41 Mars'tan Dünya'ya gelen bu sıra dışı görüntüde bir insan bedeninin yansıması görünüyor. Gözleri aldatan bu görüntünün ne olduğu halen anlaşılamazken, NASA'lı bilim insanları bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

8 / 41 Curiosity tarafından geçen haftalarda gönderilen ve Youtube'a yüklenen görüntülerde 'tuğla duvar' kalıntıları bulunduğu iddia edildi. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve meraklıları tarafından çok sayıda yorum aldı. Ünlü 'UFO avcılarından' Scott Waring de videoyu kendi sitesi olan UFO sightingsdaily.com'da paylaştı.

9 / 41 Waring görüntüleri 'basit ve mükemmel' olarak tanımladı. Ancak videoyu izleyenler, görüntülerin bir tuğla duvara ait olduğuna ikna olmuş değil.Görüntülere yorum yapan bir kullanıcı, duvar iddiasını 'aptalca' olarak tanımladı. Bir başka kullanıcı ise görüntülerin 'sahte' olduğunu iddia etti.

10 / 41 Mars'tan geçtiğimiz günlerde bir başka sıra dışı görüntü daha Dünya'ya ulaştı. Bakın fotoğraftaki okun gösterdiği şey aslında ne?

11 / 41 Arizona State University'de görevli olan araştırmacıların tanımladığı meteor, bir uzaylı yapısını andıran şekline rağmen sadece demirin ve nikelin karışımıyla oluşmuş, ilgi çekici bir meteor.

12 / 41 Meteorun, Mars'a yakın olan Asteroid Kuşağı'ndan geldiği tahmin ediliyor.

13 / 41 Dış kısmının sıradan meteorlardan çok daha düz ve pürüzsüz olmasının nedeni ise, atmosfere giriş yaptığı sırada sürtünmeden kaynaklanan ısı artışıyla erimiş olması.

14 / 41 Space-X'in mars roketi Falcon Heavy SpaceX firmasının Dünya’nın en güçlü roketi olarak bilinen Falcon Heavy modeli Cape Canaveral uzay üssünden fırlatıldı.

15 / 41 SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu milyarder işadamı Elon Musk roketin içerisine Tesla Roadster aracını da koydu. Roadster uzaya giden ilk otomobil unvanını elde etti.

16 / 41 Patlatıldıktan üç dakika sonra, sürat artırıcı roketlerinden ayrılan Falcon Heavy ve ikinci etap Dünya yörüngesine doğru ilerledikçe en riskli bölümün sona erdiği bildirildi.

17 / 41 2 roket görevini tamamladıktan sonra sorunsuz dünyaya geri döndü. Falcon Heavy ise önümüzdeki saatler boyunca, Dünya'nın Van Allen radyasyon bandını dolaşacak.

18 / 41 Uzmanlar, ilk defa bir hükümet yerine özel bir şirket tarafından yıllarca uzaya yük taşıyan Falcon 9 roketinin turbo şarjlı versiyonunun piyasaya sürülmesi ile uzay uçuşunda önemli bir kilometre taşı konulduğuna dikkat çekiyorlar.

19 / 41 Bu arada Falcon Heavy’in ilk kez bir otomobil taşıması uzay yolculuğuna olan ilgiyi artırdı.

20 / 41 Elon Musk'ın diğer firması Tesla tarafından üretilen elektrikli bir spor otomobil kırmızı Roadster’ın sürücü koltuğunda SpaceX'in gömlek giysilerinden birini giymiş bir manken oturdu.

21 / 41 Falcon Heavy'in ilk uçuşu ile daha büyük roketler geliştirmek için SpaceX’e güç verdiğini belirten uzmanlar Musk'un Mars'a insanları gönderme hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olabileceğini ifade ediyorlar.

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