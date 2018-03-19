Ölmeden iki hafta önce bunları yazmış!

Ölüm döşeğinde yazdığı bilimsel çalışmada Hawking'in diğer gezegenlerde hayatın nasıl keşfedebileceği konusu üzerinde durduğu öğrenildi.
'Dünya karanlığa gömülecek'
1 / 17
Hawking'in Thomas Hertog ile ortak yazdığı 'A Smooth Exit from Eternal Inflation' başlıklı araştırmada, uzay gemisi kullanılarak diğer gezegenlerdeki hayatların keşfedilebileceği fikri yer alıyor.
2 / 17
Hawking, yazdığı araştırmada, 'Yıldızların enerjilerini kaybetmeleri durumunda dünya karanlığa gömülecek' ifadesini kullanmış.
3 / 17
Hawking, araştırmasında Bing Bang patlamasında Dünya'ya benzer şekilde oluşan ve uzayın boşluklarında bulunan diğer gezegenlerin varlığına atıf yapan 'multiverse' kavramını kullandı.
4 / 17
Hawking'in ölüm döşeğinde yazdığı çalışma, uzay gemisinin diğer gezegenleri bulmak için nasıl kullanılabileceği fikri tartışılıyor.
5 / 17
İngiliz Daily Mail gazetesi, "Hawking eğer buna ilişkin hayatta bulunduğu dönem içinde bir kanıt sunmuş olsaydı, hiç kazanmadığı Nobel ödülleri için aday gösterilebilirdi" ifadesini kullandı.
Okuyucu Yorumları 1 yorum