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Ölmeden iki hafta önce bunları yazmış!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.03.2018 09:04 | Son Güncelleme

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in ölmeden iki hafta önce yaptığı ve bilim dünyasına önemli bir katkı olarak görülen bilimsel bir çalışma olduğunu yazdı.

Ölüm döşeğinde yazdığı bilimsel çalışmada Hawking'in diğer gezegenlerde hayatın nasıl keşfedebileceği konusu üzerinde durduğu öğrenildi.

'Dünya karanlığa gömülecek'

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Hawking'in Thomas Hertog ile ortak yazdığı 'A Smooth Exit from Eternal Inflation' başlıklı araştırmada, uzay gemisi kullanılarak diğer gezegenlerdeki hayatların keşfedilebileceği fikri yer alıyor.
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Hawking, yazdığı araştırmada, 'Yıldızların enerjilerini kaybetmeleri durumunda dünya karanlığa gömülecek' ifadesini kullanmış.
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Hawking, araştırmasında Bing Bang patlamasında Dünya'ya benzer şekilde oluşan ve uzayın boşluklarında bulunan diğer gezegenlerin varlığına atıf yapan 'multiverse' kavramını kullandı.
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Hawking'in ölüm döşeğinde yazdığı çalışma, uzay gemisinin diğer gezegenleri bulmak için nasıl kullanılabileceği fikri tartışılıyor.
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İngiliz Daily Mail gazetesi, "Hawking eğer buna ilişkin hayatta bulunduğu dönem içinde bir kanıt sunmuş olsaydı, hiç kazanmadığı Nobel ödülleri için aday gösterilebilirdi" ifadesini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Stephen Hawking Evren dünya uzay

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