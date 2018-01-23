Ölümden kaçış! İşte kurtarılan köyden ilk fotoğraflar

Son Güncelleme 21 dakika önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 23.01.2018 19:10 |21 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'nın işgalinden kurtarılan ilk köy olan Şenkal'e siviller dönmeye başladı.

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Teröristlerden kurtarılan ilk köyden fotoğraflar geldi!

1 / 20 TERÖRİSTLERDEN KURTARILAN İLK KÖYDEN FOTOĞRAFLAR GELDİ! Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Beşşar Esed rejiminin 2012 Temmuz ayında PYD/PKK'ya çatışmadan devrettiği Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, iç savaş boyunca terör örgütünün en çok yuvalandığı alanlardan biri olan Şenkal köyünü görüntüledi.

2 / 20 TERÖRİSTLERDEN KURTARILAN İLK KÖYDEN FOTOĞRAFLAR GELDİ! Coğrafi konumu nedeniyle Kilis kent merkezi ve Hatay'ın bazı ilçelerinin yanı sıra İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi için de tehdit oluşturan ilçe ve sınırdaki Şenkal köyü, teröristler tarafından uzun yıllar Amanos Dağlarına sızmak için de kullanıldı.

3 / 20 TERÖRİSTLERDEN KURTARILAN İLK KÖYDEN FOTOĞRAFLAR GELDİ! Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcıyla beraber teröristlerden temizlenen ilk yerleşim yeri olan köy, Türkiye sınırına yaklaşık 5, Kilis'in Gülbaba Köyüne de yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

4 / 20 KÖYDE SEVİNÇ GÖZYAŞLARI Köye, ÖSO güçlerinin denetiminin ardından çevredeki diğer köylerden de göçler başladı.

5 / 20 KÖYDE SEVİNÇ GÖZYAŞLARI AA ekibinin köyü görüntülediği sırada 5 çocuğuyla beraber bir traktörün kasasında köyüne dönen Ayşe Mahmud, köyü uzaktan gören bir mevkiye geldiğinde eline aldığı beyaz bir bez parçasını sallayarak topraklarına giriş yaptı.

6 / 20 KÖYDE SEVİNÇ GÖZYAŞLARI ÖSO güçlerini görünce gözyaşlarına hakim olamayan Mahmud, askerleri alınlarından öperek teşekkürünü dile getirdi.

7 / 20 KÖYDE SEVİNÇ GÖZYAŞLARI Türkiye'ye ve ÖSO güçlerine teşekkür eden Mahmud, askerlerin de yardımıyla beraber traktör kasasındaki eşyalarını yaklaşık bir yıldır ayrı kaldığı evine taşıyıp yerleştirdi.

8 / 20 EŞİ VE 3 OĞLU PYD/PKK'NIN ESİRİ 55 yaşındaki Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD'nin bölgeye gelmesiyle beraber evlatlarının zorla silah altına alınmak istendiğini söyledi.

9 / 20 EŞİ VE 3 OĞLU PYD/PKK'NIN ESİRİ Karşı çıktıkları için eşinin ve 3 oğlunun esir olarak PYD tarafından alındığını belirten Mahmud, "Eşim ve oğullarımın akıbetini bilmiyorum. İnşallah onlara da kavuşurum. Onun için dua etmekten başka çarem yok. Şimdiye kadar bazı köylerde yaşamaya çalıştık ama yabanda yaşamak zor oluyor. Buranın da kurtarıldığını duyunca köye gelmeye karar verdik." dedi.

10 / 20 "BU TERÖRİSTLER BİZİ SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU" Köyüne ulaştığı için yaşadığı mutluluğu dile getiren Mahmud, şöyle konuştu:

11 / 20 "BU TERÖRİSTLER BİZİ SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU" "Bizim için Arap, Kürt, Türk hepsi bir, hepsi benim evlatlarım. Ama bu teröristler bizi sürekli tehdit ediyordu. Çünkü bize hep şunu dediler; ÖSO gelirse Türkiye ile beraber sizi keserler, öldürürler.

12 / 20 "BU TERÖRİSTLER BİZİ SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU" Buraya gelirken de korktuk ama şu gördüklerimiz bizi çok duygulandırdı. Allah Türkiye'den de Recep Tayyip Erdoğan'dan da ÖSO'dan da razı olsun."

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