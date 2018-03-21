Paris'in yeni krizi: Şişme bebek genelevi

Firmanın kapatılması için baskılarını sürdürürken, Komünist Parti'nin ele aldığı şişme bebek genelevinin kapatılıp kapatılmayacağına Paris Belediyesi karar verecek.

O ülke şişme bebeklere savaş açtı

1 / 37 Silikon şişme kadınlar ile 1 saat geçiren müşterilerinden 89 euro ücret talep eden (yaklaşık 450 TL) bir işletmenin açıp kalıp kalmayacağına Paris Belediyesi karar verecek.

2 / 37 Xdolls ismiyle bir oyun merkezi olarak kayıt yaptıran işletme Fransa'da tartışma yaratmıştı. Feministler ve komünistler, aslında bir "genelev" olduğunu vurguladıkları işletmenin kapatılması gerektiğini söylüyor.

3 / 37 Fransa'da genelev sahibi olmak ya da açmak kanunen yasak. Geçen ay açılan Xdolls'un sahibi Joachim Lousquy ise müşterilerinin genelde erkek olduğunu, bazen çiftlerin de geldiğini söylüyor.

4 / 37 Mekanda 3 oda bulunuyor ve her birinde 1 metre 45 santimetre boyunda, değerleri birkaç bin euro olan şişme kadınlar bulunuyor.Müşteriler internet üzerinden randevu alıyor ve ödemeyi de yine internet üzerinden yapıyor.

5 / 37 İşletme sahibi Joachim Lousquy, sıradan bir apartman dairesinde bulunan mekanın tam adresinin gizli tutulduğunu, komşuların dahi bu durumdan haberdar olmadığını açıklıyor.

6 / 37 'ORASI BİR GENELEV' Paris Belediyesi, Komünist Parti'den belediye meclisi üyesi Nicolas Bonnet Oulaldj'in girişimi sonrası mekanın geleceği ile ilgili bir görüşmeyi toplantı gündemine aldı.

7 / 37 Oulaldj dahil bazı meclis üyeleri Xdolls'un genelev gibi işletildiğini söylüyor.

8 / 37 Paris'teki bir feminist oluşumun avukatlığını ve sözcülüğünü yapan Lorraine Questiaux ise "Xdolls seks ürünleri satan bir mağaza değil. Burası para kazanılan ve kadınlara tecavüz edilen bir yer" dedi.

9 / 37 ZAMBİYA ŞİŞME BEBEKLERE SAVAŞ AÇTI Zambiya hükümeti, yerel cinsellik mağazalarına gelen şişme bebeklere karşı mücadele sözü verdi.

10 / 37 South China Morning Post’un haberine göre Zambiya Ulusal Rehberlik ve Din İşleri Bakanı Godfridah Sumaili, şişme bebeklerin satışı ve kullanımının yasa dışı olduğunu belirtti.

11 / 37 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Bakana göre şişme bebekler, müstehcen malzemelerin veya nesnelerin üretimi, bulundurulması, ithal edilmesi, satılması ve gösterilmesi yasak kapsamına giriyor.

12 / 37 Bu yasağın ihlali, 5 yıla varan hapis cezasını öngörüyor.

13 / 37 'HEM ERKEK HEM DE KADINLAR İÇİN AHLAK DIŞI' Şişme bebeklerin Zambiya gelenek ve ilkelerine aykırı olduğunu söyleyen Sumaili, “Tanrı erkek ve kadını cinsel tatmin için yarattı ama bunu, cansız nesneler yardımıyla yapmak hem erkek hem de kadınlar için ahlak dışı. Gelin yabancı görüş ve deneyimleri benimsemeyelim” dedi.

14 / 37 Polisin olayla ilgili soruşturma açtığı belirtilirken South China Morning Post muhabiri, Zambiya’nın başkenti Lusaka’da şişme bebeklerin satıldığı tek bir mağazası bulamadığını aktardı.

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