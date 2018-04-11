Rus mühendis terfi alamayınca meslektaşlarını zehirledi

Çok yetenekli olduğu söylenen ve 'Tanrı tarafından gönderilen bir mühendis' olarak görülen Vladislav Şulga isimli 37 yaşındaki adam, terfi alamayınca ülkeyi sarsan bir olaya imza attı.

Terfi alamadı, intikamını meslektaşlarından aldı

1 / 18 Sovyet döneminde kullanılan ve Saddam Hüseyin'in tercih ettiği zehir olarak bilinen talyumu patronunun içme suyuna katan Vladislav, sadece bununla yetinmedi. Listesinde yer alan çalışma arkadaşlarını da zehirledi.

2 / 18 Onlarca kişi zehir vücutlarına nüfus ettiğindeyse tanınmayacak hale geldi. Bir kısmının saçı dökülürlen, bazıları da kronik hastalıklara maruz kaldı.

3 / 18 Fabrika patronu kaçarken, yardımcısı korkunç eylem sebebiyle neredeyse hayatı boyunca felçli kalacaktı.

4 / 18 Yürüyemeyen, saçları dökülen ve görme yetisini kaybeden yardımcı (Uçak tasarımcısı Konstantin Kolesnikov) başta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kanında çıkan 140 kat fazla talyum tanısı, kalp yetmezliği ve akut mide ağrılarına sebep verirken, hastanede klinik ölüm yaşadı. Ancak sağlık çalışanları tarafından yeniden hayata döndürüldü.

5 / 18 Rus yetkililer başlangıçta zehirlenme olayını örtbas etmeye çalıştılar. Fakat yaşanan bu olaydan sonra devreye polis girdi ve gerçekler ortaya çıktı.

6 / 18 Saldırıda tam 30 kişi zehirden etkilenmişti. Cam kenarında oturanların saçları dururken, iç kısımlarda oturanlar zehirden daha fazla etkilenmişti.

7 / 18 Polisin araştırmaları sonucu yakalanan Vladislav Şulga, suçunu kabul ederek yaptıklarını itiraf etti: 'İki ay önce meslektaşlarımın hala yaşadığını gördüm. Bu yüzden daha küçük bir doz hazırladım ve yasal departmandaki suya talyum ekledim. Amacım avukatın zehirlenmesiydi.'

8 / 18 TALYUM NEDİR? İngiliz ve Fransız iki bilim adamı tarafından bağımsız olarak aynı tarihte keşfedilen zehirli ve aktif bir elementtir. Arsenikle yarışacak kadar etkili olan talyum, fare zehirlerinin ana maddesi olarak kullanılıyor. Ayrıca 'zehirli zehir' olarak anılır ve birçok cinayet ve suikastte kullanıldı.

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