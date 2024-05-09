ABD'de ilk kez askeri sevkiyatı durdurdu! İsrail'den açıklama: 'Hayal kırıklığı yarattı'

ABD Savunma Bakanı Austin, Senatoda katıldığı bütçe görüşmelerinde Refah'taki son duruma ve ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını durdurduğuna ilişkin haberleri değerlendirdi.

"SEVKİYATI DURDURDUK"

Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi. Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk." dedi.

Refah'taki 1,5 milyondan fazla Filistinli sivilin durumunun çok zor olduğuna dikkati çeken Austin, "Refah'ta kesinlikle büyük bir çatışma görmek istemiyoruz." diye konuştu. İsrail'e bundan sonraki silah sevkiyatlarının devamı noktasındaki değerlendirme sürecinin de devam ettiğini söyleyen Austin, askıya alınan sevkiyatla ilgili, "Bununla ilgili nihai bir karara ulaşmış değiliz." dedi.

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

İSRAİL: 'HAYAL KIRIKLIĞI"

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, konuya ilişkin Israel Hayom gazetesine açıklamada bulundu. Erdan, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, silah ve mühimmat üretiminde bağımsızlığın İsrail'in güvenliği açısından ciddi önem taşıdığını dile getirdi.

Cohen, "Savaşın bitmesini beklememize gerek yok, acilen harekete geçerek mevcut firmalarda üretim sistemlerini kurmalı, silah ve mühimmat üretecek yeni savunma firmaları oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

"MÜZAKARELERİ TEHLİKEYE ATABİLİR"

Diğer yandan İsrailli üst düzey yetkililerin, Tel Aviv'e silah sevkiyatını durdurma kararının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda ABD'yi uyardığı da belirtildi. ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen hafta İsrail'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurması Tel Aviv yönetiminde endişeye neden oldu.

Konuya vakıf iki kaynağa göre, İsrailli üst düzey yetkililer, İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararından dolayı Biden yönetimine "derin hayal kırıklığı" yaşadıklarını bildirdi.

Yetkililer ayrıca, silah sevkiyatının durdurulması kararının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda Washington yönetimini uyardı.



Kaynaklara göre, İsrailli yetkililer, ABD'li muhataplarına sadece silah sevkiyatının askıya alınma kararından değil, aynı zamanda konunun medyaya sızdırılmasından da rahatsızlık duyduklarını iletti.

TEHDİT GİBİ SÖZLER! 'HASSAS OLMAYAN BOMBALARLA VURURUZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Tali Gottlieb, Washington yönetiminin Tel Aviv'e silah sevkiyatını durdurma kararı alması ardından, ABD'nin hassas füzeler vermemesi halinde Gazze'yi hassas olmayan füzelerle vuracakları tehdidinde bulundu.

Gottlieb, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Joe Biden yönetiminin geçen hafta İsrail'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurmasına tepki gösterdi.

Sevkiyatın durdurulmasına karşılık Gazze'yi hedef alacakları tehdidinde bulunan Gottlieb, şunları söyledi:

"ABD bizi hassas saldırı füzeleri vermemekle tehdit ediyor. Evet, ABD'ye haberlerim var. Bizim de hassas olmayan füzelerimiz ve kendimizi koruma hakkımız var. Bu yüzden belki hassas füzeler kullanarak belirli bir odayı veya binayı yıkmak yerine hassas olmayan füzelerimizi kullanarak (Gazze'de) on binayı çökertirim. On bina. Kullanacağım. Yapacağım şey bu."

BIDEN YÖNETİMİ KAPSAMLI REFAH SALDIRISINA KARŞI

Biden yönetimi, İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi bir plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.

Biden ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırının yapılacağını duyurmuştu.

İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah bölgesine dün kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.

Öte yandan, ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





