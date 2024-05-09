HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de ilk kez askeri sevkiyatı durdurdu! İsrail'den açıklama: 'Hayal kırıklığı yarattı'

ABD'de ilk kez askeri sevkiyatı durdurdu! İsrail'den açıklama: 'Hayal kırıklığı yarattı'

09.05.2024 00:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğruladı. İsrail'den ise "ABD'nin bize askeri yardımı askıya alması hayal kırıklığı yarattı" açıklaması geldi.

ABD'de ilk kez askeri sevkiyatı durdurdu! İsrail'den açıklama: 'Hayal kırıklığı yarattı'

ABD Savunma Bakanı Austin, Senatoda katıldığı bütçe görüşmelerinde Refah'taki son duruma ve ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını durdurduğuna ilişkin haberleri değerlendirdi.

"SEVKİYATI DURDURDUK"

Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi. Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk." dedi.

Refah'taki 1,5 milyondan fazla Filistinli sivilin durumunun çok zor olduğuna dikkati çeken Austin, "Refah'ta kesinlikle büyük bir çatışma görmek istemiyoruz." diye konuştu. İsrail'e bundan sonraki silah sevkiyatlarının devamı noktasındaki değerlendirme sürecinin de devam ettiğini söyleyen Austin, askıya alınan sevkiyatla ilgili, "Bununla ilgili nihai bir karara ulaşmış değiliz." dedi.

Ekran görüntüsü 2024-05-09 000510

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

İSRAİL: 'HAYAL KIRIKLIĞI"

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, konuya ilişkin Israel Hayom gazetesine açıklamada bulundu. Erdan, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

AA-20240507-34492637-34492633-ISRAIL_ORDUSUNUN_REFAH_KENTINE_DUZENLEDIGI_HAVA_SALDIRILARI_DEVAM_EDIYOR

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, silah ve mühimmat üretiminde bağımsızlığın İsrail'in güvenliği açısından ciddi önem taşıdığını dile getirdi.

Cohen, "Savaşın bitmesini beklememize gerek yok, acilen harekete geçerek mevcut firmalarda üretim sistemlerini kurmalı, silah ve mühimmat üretecek yeni savunma firmaları oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

"MÜZAKARELERİ TEHLİKEYE ATABİLİR"

Diğer yandan İsrailli üst düzey yetkililerin, Tel Aviv'e silah sevkiyatını durdurma kararının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda ABD'yi uyardığı da belirtildi. ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen hafta İsrail'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurması Tel Aviv yönetiminde endişeye neden oldu.

Konuya vakıf iki kaynağa göre, İsrailli üst düzey yetkililer, İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararından dolayı Biden yönetimine "derin hayal kırıklığı" yaşadıklarını bildirdi.

Yetkililer ayrıca, silah sevkiyatının durdurulması kararının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda Washington yönetimini uyardı.

AA-20240507-34492637-34492631-ISRAIL_ORDUSUNUN_REFAH_KENTINE_DUZENLEDIGI_HAVA_SALDIRILARI_DEVAM_EDIYOR
Kaynaklara göre, İsrailli yetkililer, ABD'li muhataplarına sadece silah sevkiyatının askıya alınma kararından değil, aynı zamanda konunun medyaya sızdırılmasından da rahatsızlık duyduklarını iletti.

TEHDİT GİBİ SÖZLER! 'HASSAS OLMAYAN BOMBALARLA VURURUZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Tali Gottlieb, Washington yönetiminin Tel Aviv'e silah sevkiyatını durdurma kararı alması ardından, ABD'nin hassas füzeler vermemesi halinde Gazze'yi hassas olmayan füzelerle vuracakları tehdidinde bulundu.

Gottlieb, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Joe Biden yönetiminin geçen hafta İsrail'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurmasına tepki gösterdi.

Sevkiyatın durdurulmasına karşılık Gazze'yi hedef alacakları tehdidinde bulunan Gottlieb, şunları söyledi:

"ABD bizi hassas saldırı füzeleri vermemekle tehdit ediyor. Evet, ABD'ye haberlerim var. Bizim de hassas olmayan füzelerimiz ve kendimizi koruma hakkımız var. Bu yüzden belki hassas füzeler kullanarak belirli bir odayı veya binayı yıkmak yerine hassas olmayan füzelerimizi kullanarak (Gazze'de) on binayı çökertirim. On bina. Kullanacağım. Yapacağım şey bu."

BIDEN YÖNETİMİ KAPSAMLI REFAH SALDIRISINA KARŞI

Biden yönetimi, İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi bir plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.

Biden ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırının yapılacağını duyurmuştu.

İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah bölgesine dün kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.

Öte yandan, ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından altın tavsiye! Kalp krizi ve felç riskini azaltıyorUzmanından altın tavsiye! Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor
Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının acı sonu! 300 metrelik uçurumda ölü bulunduKendisinden haber alınamayan yaşlı kadının acı sonu! 300 metrelik uçurumda ölü bulundu
Sene sonunda teslim edeceğimiz konut sayısı 200 bini bulacakSene sonunda teslim edeceğimiz konut sayısı 200 bini bulacak
Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze abd
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da haraç vermeyen lokantaya silahlı saldırı! "5-6 aydır gelip tehdit ediyorlar"

İstanbul'da haraç vermeyen lokantaya silahlı saldırı! "5-6 aydır gelip tehdit ediyorlar"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu dosyayı canlı yayında açıkladı! "Bunu ilk kez söylüyorum..."

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu dosyayı canlı yayında açıkladı! "Bunu ilk kez söylüyorum..."

Down sendromlu doğmuştu! Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası

Down sendromlu doğmuştu! Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası

Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ ile ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandı

Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ ile ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.