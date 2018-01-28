Sınır ve Afrin'de sıcak saatler yaşanıyor! İşte son kareler

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 28.01.2018 15:09 |6 saat önce

Zeytin Dalı harekatı 9. gününde. Kritik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi.

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Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar

1 / 32 MEVZİLER UÇAK, TANK VE OBÜSLERLE PEŞ PEŞE VURULDU Zeytin Dalı harekatının 9. gününde, daha önce büyük bölümü ele geçirilen kritik Burseya Dağı'ndaki tüneller, beton koruganlar, mevziler uçak, tank ve obüslerle peş peşe vuruldu. Terör örgütü, dağın Afrin'e bakan yamacında bulunuyordu.

2 / 32 YOĞUN ÇATIŞMA SESLERİ DUYULDU Öğlene doğru bombardımanın şiddeti azalırken, komando birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ilerlemeye başlamasının ardından yoğun çatışma sesleri duyulmaya başlandı.

3 / 32 AA BURSEYA DAĞI'NIN TERÖRİSLERDEN ALINDIĞINI DUYURDU Ara ara yoğunlaşan çatışma sesleri, Kilis'in sınır köylerinden de duyulabiliyor. Anadolu Ajansı saat 14:27'de Burseya Dağı'nın terör örgütünden alındığını duyurdu.

4 / 32 ERDOĞAN 'MEHMEDİMİZ YÜRÜYOR' DİYE KONUŞTU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada, "Bak dokuzuncu gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi? 484. Az önce Komutan ile görüştüm. 'Sayı kaç oldu' dedim. '484. İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi'ni de düşüreceğiz’ dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor" diye konuşmuştu.

5 / 32 TERÖR HEDEFLERİ PEŞ PEŞE VURULDU Sınırın sıfır noktasında konuşlu tank ve obüsler de terör hedeflerini peş peşe vurdu.

6 / 32 Öte yandan DHA'nın haberine göre Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısında kalan ve dün ele geçirilen Cinderesi bölgesine açılan kapı olan Ali Bekki köyüne de Türk tankları girdi.

7 / 32 Köydeki derin beton mevziler, yerle bir edildi. Yerel kaynaklar, kaçan teröristlerin halkı canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığını, Türk askerine karşı direnmek için ikna etmeye çalıştığını ancak destek bulamadığını söyledi. Çatışmalarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği, birçoğunun da yerel halktan destek alamayınca kaçtığı belirtildi.

8 / 32 Köylüler, terör örgütü içinde de çözülmeler olduğunu söyledi.

9 / 32 Ajanslar bugün sınır ve Afrin'den bu fotoğrafları geçti.

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