Son trende onlar da kayıtsız kalamadı

Kendilerini fazlaca mutlu ve rahat hissettiklerini anlatan ünlüler, hareketi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Sütyen sevmeyen ünlüler

1 / 54 Cesur model Kendall Jenner, son paylaşımında sütyensiz görünümüyle ön plana çıktı.

2 / 54 Doğal görünüşüyle her zaman dikkat çekmeyi başaran Kendall, 'Bu hareketin büyük bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Seksi ve rahatlığı bir arada sunuyor. Bu görünümde olmaktan hoşlanıyorum.' diyerek 'sütyene hayır' hareketine tam destek verdiğini söyledi.

3 / 54 Bella Hadid, Rita Ora, Nicole Kidman gibi ünlülerle trend olan bu moda, özellikle de bol tişörtler ve rahat kotlarla destekleniyor.

4 / 54 İşte harekete destek veren diğer ünlülerden bazıları...

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8 / 54 Sütyen giymeyi tercih etmeyen şov yıldızı, verdiği pozlarla magazin gündeminde adının bir kez daha yankılanmasını sağladı.

9 / 54 Straplez beyaz tişortunu beyaz pantolon ve gri püsküllü bir ceketle tamamlayan Chloe'nin o pozları...

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12 / 54 Son dönemde yıldızı giderek parlayan genç oyuncu Eiza Gonzalez, önceki gün de rol aldığı yapımın İspanya'nın Barcelona kentindeki setinde görüntülendi.

13 / 54 KORUMA ORDUSU YALNIZ BIRAKMADI Elinde senaryoyla hızlı hızlı yürüyen 27 yaşındaki Meksikalı oyuncuyu peşindeki koruma görevlisi bir an bile yalnız bırakmadı.

14 / 54 Geçen sene Baby Driver filminde gösterdiği performans ile ünlenen Eiza Gonzalez henüz 27 yaşında.

15 / 54 TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI Eiza Gonzalez'in tişörtünün içine sütyen giymemesi dikkat çekti. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Eiza Gonzalez'in iç çamaşırı giymeden sokağa çıkması magazin sayfalarını süslerken gözleri şaşı etti adeta.

16 / 54 Güzel oyuncu böyle görüntülendi...

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19 / 54 SÜTYEN TAKMAYI SEVMEYEN DİĞER ÜNLÜLER Aisleyne Horgan Wallace

20 / 54 Christina Aguilera

21 / 54 Daisy Lowe

22 / 54 Chloe Ferry

23 / 54 Demi Lovato

24 / 54 Blanca Blanco

25 / 54 Lisa Appleton

26 / 54 Bella Hadid

27 / 54 Ariel winter

28 / 54 Slick Woods

29 / 54 Kaley Cuoco

30 / 54 Gal Gadot

31 / 54 Anna Friel

32 / 54 Courtney Stodden

33 / 54 Mel B

34 / 54 Catherine Zeta Jones

35 / 54 Demi Rose

36 / 54 Chloe Goodman

37 / 54 Tallia Storm

38 / 54 Kim Zolciak

39 / 54 Ellie Goulding

40 / 54 Rumer Willis

41 / 54 Amanda Holden

42 / 54 Amber Heard

43 / 54 Marnie Simpson

44 / 54 Selena Gomez

45 / 54 Olivia Buckland

46 / 54 Ana Braga

47 / 54 Kim Kardashian

48 / 54 Nicki Minaj

49 / 54 Leomie Anderson

50 / 54 Martina Pinto

51 / 54 Karlie Kross

52 / 54 Katie Price

53 / 54 Alicia Arden