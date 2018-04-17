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Son trende onlar da kayıtsız kalamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.04.2018 10:34 | Son Güncelleme

Son zamanlarda oldukça dikkat çeken 'sütyene hayır' hareketine Kendall Jenner ve Nicole Kidman da katıldı.

Kendilerini fazlaca mutlu ve rahat hissettiklerini anlatan ünlüler, hareketi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Sütyen sevmeyen ünlüler

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Cesur model Kendall Jenner, son paylaşımında sütyensiz görünümüyle ön plana çıktı.
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Doğal görünüşüyle her zaman dikkat çekmeyi başaran Kendall, 'Bu hareketin büyük bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Seksi ve rahatlığı bir arada sunuyor. Bu görünümde olmaktan hoşlanıyorum.' diyerek 'sütyene hayır' hareketine tam destek verdiğini söyledi.
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Bella Hadid, Rita Ora, Nicole Kidman gibi ünlülerle trend olan bu moda, özellikle de bol tişörtler ve rahat kotlarla destekleniyor.
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İşte harekete destek veren diğer ünlülerden bazıları...
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Sütyen giymeyi tercih etmeyen şov yıldızı, verdiği pozlarla magazin gündeminde adının bir kez daha yankılanmasını sağladı.
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Straplez beyaz tişortunu beyaz pantolon ve gri püsküllü bir ceketle tamamlayan Chloe'nin o pozları...
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Son dönemde yıldızı giderek parlayan genç oyuncu Eiza Gonzalez, önceki gün de rol aldığı yapımın İspanya'nın Barcelona kentindeki setinde görüntülendi.
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KORUMA ORDUSU YALNIZ BIRAKMADI

KORUMA ORDUSU YALNIZ BIRAKMADI
Elinde senaryoyla hızlı hızlı yürüyen 27 yaşındaki Meksikalı oyuncuyu peşindeki koruma görevlisi bir an bile yalnız bırakmadı.
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Geçen sene Baby Driver filminde gösterdiği performans ile ünlenen Eiza Gonzalez henüz 27 yaşında.
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TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI

TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI
Eiza Gonzalez'in tişörtünün içine sütyen giymemesi dikkat çekti. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Eiza Gonzalez'in iç çamaşırı giymeden sokağa çıkması magazin sayfalarını süslerken gözleri şaşı etti adeta.
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Güzel oyuncu böyle görüntülendi...
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SÜTYEN TAKMAYI SEVMEYEN DİĞER ÜNLÜLER

SÜTYEN TAKMAYI SEVMEYEN DİĞER ÜNLÜLER
Aisleyne Horgan Wallace
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Christina Aguilera
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Daisy Lowe
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Chloe Ferry
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Demi Lovato
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Blanca Blanco
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Lisa Appleton
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Bella Hadid
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Ariel winter
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Slick Woods
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Kaley Cuoco
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Gal Gadot
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Anna Friel
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Courtney Stodden
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Mel B
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Catherine Zeta Jones
35 / 54

Demi Rose
36 / 54

Chloe Goodman
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Tallia Storm
38 / 54

Kim Zolciak
39 / 54

Ellie Goulding
40 / 54

Rumer Willis
41 / 54

Amanda Holden
42 / 54

Amber Heard
43 / 54

Marnie Simpson
44 / 54

Selena Gomez
45 / 54

Olivia Buckland
46 / 54

Ana Braga
47 / 54

Kim Kardashian
48 / 54

Nicki Minaj
49 / 54

Leomie Anderson
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Martina Pinto
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Karlie Kross
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Katie Price
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Alicia Arden
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Chrissy Teigen
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sütyen ünlü

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