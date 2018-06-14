İkiliyi oldukça yakın bir şekilde gören Mariano, onlara yaklaşıp olayın bir kanıtı olarak fotoğraf çekmeye karar verdi ve ortaya işte bu kare çıktı.

Sosyal medyanın diline düştüler

1 / 27 22 yaşındaki Maison Vallance Tennessee'de yaşıyor. Meghan ile sevgililer. Maison Vallance bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı oldu ve sosyal medyanın diline düştü.

2 / 27 Geçtiğimiz günlerde Vallance'ın annesi, Vallance'a verdiği bir tişörtü bulmasını istemiş. Odasını aramış, bulduğunda ise Meghan'dan poz vermesini istemiş. Çektiği fotoğrafı da annesine yollamış.

3 / 27 Vallance fotoğrafa baktığında Meghan'ın fazlasıyla sevimli göründüğünü düşündü ve bunu Twitter hesabında da paylaştı.

4 / 27 Fotoğrafa mesajlar gelmeye başlayınca olanların farkına varan Maison yatak başındaki fantezi iplerini unutarak sosyal medyada paylaşınca alay konusu oldu

5 / 27 ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Duston Holloway, erken geldiği evinde kız arkadaşını başka bir adamla uyurken buldu.Kısa bir süre şok yaşayan Holloway, daha sonra yatakta uyuyan sevgilisi ve adamın fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabına koydu.

6 / 27 Sevgilisini başka bir adamla gördüğünde ilk olarak içinden 'saldırmak' geldiğini itiraf eden Holloway, daha sonra sakinleştiğini, bağırmak ya da saldırmak yerine yatakta uyuyanların fotoğraflarını çekmeye başladığını anlattı.

7 / 27 Holloway'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına 'iyi adamlar iyi kadınları hak eder' sözü ve kız arkadaşını hayatından çıkarması çok sayıda sosyal medya kullanıcısının desteğiyle karşılandı.

8 / 27 Sosyal medyada on binlerce kez paylaşılan fotoğraflara yorum yapan kullanıcılar, Holloway'in böylesi bir durumda sükûnetini koruyabilmesini övdü.

9 / 27 Emory kentinde yaşayan Holloway, çektiği fotoğrafların ardından kız arkadaşını uyandırmaya çalıştığını ancak kız arkadaşının çok sarhoş olduğu için uyanamadığını söyledi.

10 / 27 Eski sevgilisinin evinin penceresinden onu gözetlemesinden bıkan genç kadın ona bir oyun oynamaya karar verdi.

11 / 27 Evdeki erkek kıyafetlerinin içini doldurdu ve bir başka erkekle birlikteymiş izlenimi yarattı.

12 / 27 Eski erkek arkadaşı evin penceresinden kız arkadaşının yanında başka bir erkek görünce ise çılgına döndü.

13 / 27 Genç kız biraz da olsa bu oyunun ona ders olacağını düşünüyor.

14 / 27 Kız arkadaşı tarafından aldatılan adam, eve geldiğinde gördüğü manzarayla şok oluyor.

15 / 27 Tatile yalnız gittiklerini söyleseler de çektikleri fotoğraflarla fena yakalandılar. İşte sosyal medyada alay konusu olan o yanlış fotoğraflar.

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20 / 27 Kız arkadaşına dışarı çıkmayacağına söz veren adamın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

21 / 27 Sözünü tutmayarak arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Arkadaşlarının yardımıyla evde olduğuna kız arkadaşına inandırmak istedi ama bu fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı.

22 / 27 İş gezisine giden kadın, eşine otelden fotoğraf gönderince her şey ortaya çıktı.

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26 / 27 Erkek arkadaşına, iş seyahati için kalacağı yere geldiğini haber vermek isteyen genç kızın tüm planları, fotoğraftaki o ayrıntıyla suya düşüyor. Otel odasında tek başına olduğunu söylese de erkek arkadaşının o ayrıntıyı fark etmesiyle her şey ortaya çıkıyor.