Türbe sanılan mezardan Yunanlı boksör çıktı!

Anıt mezarın sahibi Diagoras, mezar kitabesinde "Hiçbir korkak mezarıma zarar vermesin" uyarısında bulunurken; aynı köyden mezarda kaçak kazı yapanların ya öldüğü ya boşandığı ya da hasta olduğu iddia edildi.

Yıllarca türbe sanılarak adaklar adanan ve dilekler tutulan mezar Yunanlı boksör Diagoras’a ait çıktı

1 / 30 Marmaris’in Turgut Mahallesi'nde, mahalleye hakim tepede yer alan, 40 yıl öncesine kadar köylülerin türbe diye ziyaret ederek adaklar adadığı 2300 yıllık anıt mezarın türbe olmadığı ortaya çıkınca bu defa kaçak kazı nedeniyle içi talan edildi. Milattan önce 300 yıl önce yaşayan Yunanlı boksör Diagoras ve ailesine ait olduğu ortaya çıkan anıt mezar, mimari yapı anlamında Türkiye’de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliğini taşıyor. 2 bin 300 yıl önce mezarına zarar verilmemesini isteyen Diagoras, “Çünkü ben en yukarıda olarak her şeyi gözetleyeceğim ki hiçbir korkak adam gelip de mezara zarar vermesin” ifadeleri dikkat çekti.

2 / 30 40 YIL ÖNCE ADAKLAR ADANIYORDU Marmaris’e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Turgut Mahallesi'nin çıkışında dağın zirvesinde yer alan piramit şeklinde mezar, 40 yıl öncesine kadar yöre halkı tarafından türbe sanılarak adaklar adanıyor, umut beklentisi ile dualar ediliyordu. Hatta 40 yıl öncesine kadar askere giden gençler, mezar içinden alınan bir avuç toprağı askerlikleri boyunca yanında taşıyor, eğer askerden sağ salim gelirlerse toprak tekrar mezara dökülüyormuş.

3 / 30 TÜRKİYE'DE BAŞKA ÖRNEĞİ YOK Turgut Mahallesi çıkışından dağın zirvesine doğru 10 dakikalık bir tırmanmanın ardından ulaşılan 2 bin 300 yıl öncesine ait piramit mezarın Türkiye’de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliği taşıdığı açıklandı. Yunanlı boksör Diagoras’a ait piramit mezar mimari tarzı ile dünyanın yedi harikasından birisi olan Mausoleum’a benzerliği ile dikkat çekiyor. 6 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğindeki piramit mezarın girişinde kitabesi yer alıyor.

4 / 30 MEZAR KAZICILAR MEZARI TALAN ETMİŞ Geçmişi milattan önce 300’lere dayanan 2 bin 300 yıllık anıt mezarın türbe olmadığının ortaya çıkmasının ardından bu defa anıt mezarın içinin kaçak kazılar sonrası adeta içi talan edildiği ortaya çıktı. Mezarın iç kısmı kaçak kazılar sonrası delik deşik edilirken, anıt mezarın en üstünde olduğu tahmin edilen Rodos’lu Diagoras ve eşine ait heykelinin de yine kaçak kazılar sonrası kaçırıldığı tahmin ediliyor.

5 / 30 DİAGORAS MEZARIN KİTABESİNDEN UYARMIŞ Antik çağın ünlü boksörlerinden birisi olduğu tahmin edilen Diagoras, mezarın girişindeki kitabesinden verdiği mesajında mezar kazıcılarını adeta uyarmış. Mezarın kitabesinde, ‘Siz beyaz dişli hayvanlar, her zaman size öngörülen yerde kalın. Çünkü ben en yukarıda olarak her şeyi gözetleyeceğim ki hiçbir korkak adam gelip de mezara zarar vermesin. Çünkü bu savaşta ölen Diagoras isimli bir adamın ve örnek çocuklar yetiştirmesiyle ve kocasına sadakat anlayışıyla herkesten üstün olan ve babasının Aristomakha olarak adlandırdığı tanrılarla kıyaslanası karısının mezarıdır’ yazıyor.

6 / 30 TÜRKİYE'DE TEK ÖRNEK Profesyonel turist rehberi ve aynı zamanda Karia Yolu’nun ilk keşfeden isimlerden birisi olan Altay Özcan, piramit şeklindeki anıt mezarın hikayesini yörede yaşayan vatandaşlardan dinlediğini belirterek, “Bu mezar aslında 2 bin 300 yıllık. Milattan önce 3. yüzyıla ait. Anıt mezar Diagoras ve eşi Aristomakha için yapılmış. Turgut köylüleri bunu bir türbe olarak görüyor. Köylülerden dinlediğimiz hikayeye göre, eskiden askere gidecek olanlar mezara girip toprak alıp kesenin içine koyuyor ve yanlarında götürüyorlar. Askerlik bitene kadar yanlarında taşıyorlar. Askerlik bittikten sonra güvenle geldilerse aynı toprağa mezar içine boşaltıyorlar. Çocuğu olmayan, hastalıkları olanlar buraya gelerek ‘Çağ Baba’ diye seslenerek yardım bekliyorlar. Bazı günler caminin yanında festival havası ortamında yemekler yapılıyor, kurbanlar kesiliyor. Bu yemekler anıt mezarın yanına çıkarılarak insanlara sunuluyor. Dileklerin gerçekleşmesi için adak olabilir. 30-40 yıl öncesine kadar köydeki insanlardan olduğu tahmin ediliyor kaçak kazıcılar tarafından kazılana kadar açılmamış bir mezardı. Kitabedeki anlatıma göre ‘Ben sizi yukarıdan izleyeceğim’ diyor. Anıt mezarın en tepesinde de kendisinin ve eşinin de bir heykeli vardı. Bu anıt mezar biraz da dünyanın 7 harikasından birisi olan Bodrum’daki Mausoleum’un küçük bir prototipi gibi. Bu anıt mezar şu hali ile Türkiye’de tek örnek ve en iyi korunmuş mezarlardan birisi” dedi.

7 / 30 MEZAR KAZICILARINA LANETLEME Kaçak kazıcıların anıt mezarı kazmasının ardından insanların buraya türbe olarak gelmeyi kestiklerini açıklayan Özcan, “Mezardan yüzükler, taçlar, kolyeler çıkıyor. Köylüler burası için bir cavır mezarı olarak bahsediyorlar. Köylüler gelmeyi kesiyorlar ama burayı kazanlar da hiçbir şekilde faydalanamamış bu işten. Kimisinin delirdiğini, bir kadın hiç mutlu olamadıklarını ve eşi ile ayrıldıklarını, bir kişinin de öldüğünü söylüyorlar. Burası uzun yıllardır ziyaret edilmediği için Karia Yolu ile birlikte ziyaretçi çekeceğine inanıyorum. Mezarın girişindeki yazıtta da var. O dönemde de mezar kazıcıları varmış. Bu yazıtta mezar kazıcılarına yönelik bir lanetleme var” dedi.

8 / 30 REKLAM İÇİN ÇATIYA KONULAN MEZARI TÜRBE SANIYORLAR! Samsun'un Kavak İlçesi’nde 12 yıldır mermer ustası olan 2 çocuk babası Hamit Yerişkin, 4 yıl önce Bahçelievler Mahallesi’nde kendisine bir iş yerini açtı. Reklamını yapmak için de işyerinin yanında bulunan 3 katlı inşaat halindeki binanın çatısına 2 yıl önce mermer mezar yerleştirdi. Çatıdaki mezarı gören vatandaşlar ise ilk önce bu duruma bir anlam veremedi. Bazı vatandaşlar mezarın içinde cenaze olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Zaman içerisinde vatandaşlar mermer mezarın bir türbe olduğunu düşünerek kabri ziyaret etmek için binaya gelmeye başladı.

9 / 30 ’İŞLERİM ARTTI’ Bu durumun işlerinin artmasını sağladığını belirten Hamit Yerişkin şunları anlattı: "İşyerim Ankara- Samsun karayoluna yakın. O nedenle yoldan geçenler rahatlıkla görebiliyor. Bazen merak edip çatıdaki kabri soruyorlar. Biz de mezarın boş olduğunu, reklam amacıyla yaptığımız söylüyoruz. Bu şekilde işyerimize gelen ve daha sonra iş yaptığımız çok müşterimiz oldu. Bu sayede çevre illerden de iş aldım. Mezarın çok faydasını gördüm."

10 / 30 ’ALTINDA YATIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR’ İşyerinin önündeki caddeden geçerken mezarı gören vatandaşların dua okuduğunu anlatan Hamit Yerişkin şöyle devam etti:

11 / 30 "Boş mezara dua edenlerde oldu. Zaman içerisinde bu mezarı türbe sanıp kabir ziyaretine bile gelenler oldu. Biz vatandaşlara anlatıyoruz ama, zaman zaman ziyaretçi akınına uğruyoruz. Bazı vatandaşlar binanın altında yatır olduğunu bu nedenle çatısına mezar yapıldığını düşünüyorlar. Bir defasında iki kişi mezarda cenaze olup olmadığına dair birbirleriyle iddiaya girip buraya geldiler. Çok güzel tepkiler alıyoruz."

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13 / 30 MAFYA BABA TÜRBESİ Meksika’da Vatikan’ın kabul etmediği bir azize yönelik ilgi her geçen gün büyüyor. Bu kişi 1909'da öldürüldüğü bilinen Jesus Malverde.

14 / 30 Kimileri onu polisin öldürdüğünü anlatıyor, kimileri yakalanıp asıldığını.

15 / 30 Fakat asıl hikaye buradan sonra başlıyor.

16 / 30 Zamanla Jesus Malverde'nin mezarı yasadışı işlerle uğraşanların türbesi haline geliyor.

17 / 30 Sonuçta Malverde'nin efsanesi o günden sonra yayılmaya başlıyor ve yıllarda yasadışı işlerle ilgilenenler uğraşanlar ondan yardım istemeye başlıyor.

18 / 30 Artık yasadışı işlerle uğraşanların evlerinde Malverde bibloları, üzerlerinde malverde resimleri sık sık görülüyor.

19 / 30 Malverde'nin ikonluk mertebesine yükselmesinde Meksika'nın Katolik inancında Santa Muerte'nin (Ölüm Azizesi) taşıdığı önemin de rolü var.

20 / 30 Ölümü temsil eden bu kutsal figür, günhakarların azizesi.

21 / 30 Bu nedenle, her ayın ilk günü Meksika'da, suçlular ve yakınlarını suç dünyasından kurtarmak isteyenler, Santa Muerte'ye dua ediyor.

22 / 30 Santa Muerte, genelde "çikolata seven, sigara üzerine sigara içen, bir sürü yüzük takan ve sek viski içen bir kadın” olarak tarif ediliyor

23 / 30 Katolik Kilisesi ise ona tapınmayı yasaklıyor.

24 / 30 Türbe inşa ettirildi Sinaloa Üniversitesi sosyologlarından James Creechan, "Jesus için türbe inşa ettirildi.

25 / 30 Uyuşturucu tacirleri bu türbeye gelip önce bu yasadışı faaliyetleri için kendisinden yardım diliyor; malın sevkıyatını yaptıktan sonra da gösterişli arabalar ve deste deste paralarla türbeye gelip Aziz Malverde'ye şükranlarını sunuyorlar” diye konuşuyor.

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