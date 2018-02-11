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Türkiye şehitlerine ağlıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 11.02.2018 01:01 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde art arda acı haberler geldi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda üçüncü haftayı geride bırakırken, dün Genelkurmay Başkanlığı’ndan peş peşe gelen açıklamalar yürek dağladı. Harekâtın 22’nci gününde 11 asker şehit oldu, 11 asker de yaralandı. Şehit olan 11 askerimizin isimleri belli oldu.

Acı haber ailelere ulaştı

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ENES SARIASLAN / GAZİANTEP

ENES SARIASLAN / GAZİANTEP
Afrin'de yürütülen ' Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın (24) acı haberi, Gaziantep’te oturan ailesine verildi.
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Gaziantep’in İstiklal Mahallesi’nde oturan bir fabrikada şoför olarak çalışan babası İmam ve annesi Hatice Sarıaslan’a verildi. Acı haberle yasa boğulan 2’si kız 4 çocukları bulunan Sarıaslan çifti Hatay’a giderken, evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan şehidin yakınları, Türk bayrakları asılan eve akın etti.
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HALİS KOCA / ADANA

HALİS KOCA / ADANA
Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca’nın (28) ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.
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İmamoğlu İlçesi'nde şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Askeri yetkililer, acı haberi şehidin ailesine iletirken yakınları fenalık geçirdi. Şehit Halis Koca'nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca'nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri öğrenildi. 2 kardeşi bulunan şehidin, oto tamircisi olan ağabeyi Halit Koca'ya 1 yıl önce ev aldığı kaydedildi.
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MEHMET İLKER KARAMAN / ANKARA

MEHMET İLKER KARAMAN / ANKARA
TSK'nın sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında, kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman'ın başkentteki eşine acı haber verildi.
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HASAN KUŞ / MERSİN

HASAN KUŞ / MERSİN
Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un Mersin'in Anamur İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
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Alime Kuş ile evli ve 1 çocuk babası olan şehidin annesi Ümmü ve babası Mehmet Kuş'u yakınları ve görevliler teselli etmeye çalıştı.
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ERDEM MUT / KIRIKKALE

ERDEM MUT / KIRIKKALE
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit düşen üsteğmen Erdem Mut'un, Kırıkkale'deki baba ocağında üzüntü yaşanıyor.
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Çalılöz Mahalllesi'ndeki evinde oğlunun şehadet haberini alan anne Ayşe ile baba Ali Mut'u, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.Sinir krizi geçiren şehidin yakınlarına, sağlık görevlileri müdahale etti.
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BURAK AKALIN / SAMSUN

BURAK AKALIN / SAMSUN
Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Burak Akalın’ın Samsun’daki baba ocağında üzüntü yaşanıyor. Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ konutlarındaki evinde oğlunun şehadet haberini alan anne Aysel ile baba Ekrem Akalın’ı yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.
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Sinir krizi geçiren şehidin yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ile askerleri yetkililer, şehidin babaevine gelerek aileye taziyelerini iletti.
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HÜSEYİN ŞAHİN / SAMSUN

HÜSEYİN ŞAHİN / SAMSUN
Samsun’un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, Afrin´de devam eden operasyonlarda görev alan evli Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, şehit düştü. Şehidin ailesine acı haberi Havza ilçe protokolü tarafından verildi.
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Şehidin babasının daha önce vefat ettiği öğrenilirken, annesi Behiye Şahin acı haberi alıp fenalık geçirdi. Şehidin eşinin ise Bitlis’in Tatvan ilçesinde olduğu öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Polis memurluğu görevini bırakıp göreve başladığı öğrenilen şehidin 2015’de göreve başladığı ve Bitlis’in Tatvan Komando Taburunda görevli iken Afrin’e gittiği öğrenildi.
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KORAY KARACA / İSTANBUL

KORAY KARACA / İSTANBUL
Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın acı haberi, İstanbul'daki ailesine ulaştı. Akşam saatlerinde Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 25 yaşındaki şehidin babası Ramazan Karaca'ya askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi. Bekar olan ve 3 yıldır görev yaptığı belirtilen şehidin haberini alanlar, evin önünde toplandı.
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OĞUZ EKİZ / HATAY

OĞUZ EKİZ / HATAY
Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in acı haberi, Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine ulaştı. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan şehidin babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz'e, askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi.
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SERDAR EGE / ESKİŞEHİR

SERDAR EGE / ESKİŞEHİR
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin Eskişehir’deki baba ocağında yas var. Şehit Ege’nin 71 Evler Mahallesi Kırlangıç Sokak’taki babaevine gelen Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan ve beraberindeki askeri yetkililer, şehadet haberini annesi Gülten Ege’ye iletti. Yaklaşık 20 yıl önce babasını kaybettiği belirtilen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin eşi ve iki kızının Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulundukları öğrenildi. Şehadet haberinin ardından şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.
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HAMZA KARACAOĞLU /GİRESUN

HAMZA KARACAOĞLU /GİRESUN
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu’nun Giresun’daki baba ocağına acı haber ulaştı. Karacaoğlu’nun Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyündeki babaevine giden Kaymakam Mustafa Demir ve askeri yetkililer, şehadet haberini baba Süleyman ve anne Muazzez Karacaoğlu’na iletti.
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Şehit haberini alan yakınları taziye için eve geldi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Kaymakam Demir ve askeri yetkililer, yine aynı ilçedeki Akyapı köyünde kendi ailesiyle yaşayan şehidin eşi Kıymet Karacaoğlu’na da şehadet haberini verdi. Şehidin bir buçuk yıllık evli olduğu ve geçen yıl göreve başladığı öğrenildi.
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Zeytin Dalı Harekatı Afrin operasyonu şehit acı haber

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Yazık bu gencecik fidanlara. Bizim savaşımız değildi bu. Allah rahmet eylesin hepsine. Ailelerine sabırlar diliyorum.
Yine milletvekili bakan bürokrat çoçukları yok içinde.Kefenle yola çıkanlar onlar değilmiydi.Şehadet çok uzak o lüks evlerinize ama ölüm korkusu pek yakınınızda.Onurlu insanlarımızı toprağa vermeye devam edeceğiz sizin yalanlarınıza rağmen.
gece gece yüreğimiz yandi allah rahmet eylesin umarim haklarini bize helal ederler bizler için canlarini feda ettiler.
SEVGİLİ KARDEŞLERİME ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM. MEKANINIZ CENNET OLUR İŞALLAH. ALLAH YAKINLARINA VE MİLLETİMİZE SABIR VERSİN.
Allah rahmet eylesin kardeşlerim. Ne büyük bir acıdır ki birçoğunuz evli ve çocuk sahibisiniz.Allah geride kalanlarınıza sabır versin.İnsan ailesiyle sevdiğiyle evladıyla ne uzun bir ömür hayal eder. Bu yaşta yitip giden onca hayat. Sizler ki cennetin en güzel köşelerindesiniz şimdi. Ama doyamadığınız evladınız eşleriniz ananız babanız... Sabıre
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Güle güle bu vatanın aslanları mekanınız cennet olsun.
Mekanınız cennet olsun ! Çocuklarımız,ailelerimiz sizlerşn sayesinde huzurlu ve güvenle yaşayacaklar.Ezanlar sizlerin sayesinde susturulamayacak.Ne mutlu sizlere çünkü sizler ölmediniz !
Allah Ramet Eylesin... ( lütfen şehit haberlerinin altına siyasi yorum yapmayalım baska haberlerde yapalım bu işi)
Allahım sen sabır ver yarrabbim çok zor
Allahım sen ailelerine ve tüm ülkemize sabır ver mekanlarını cennet eyle Allah büyük biz Allah diyelim Sabredelim yardım mutlaka gelecektir :(((
Türkiye En kara zaman Ve en kara günlerinden birini yaşıyor Allah rahmet eylerin Ailelerini sabır versin
ALLAH mekanlarını cennet eylesin...
Mekanları cennet olsun, dayanılmaz bir acı, rabbim ailelerine sabır versin :(
Tümüne Allah rahmet eylesin,ailelerinin başı sağ olsun...
Rabbim mekanlarını cennet eylesin.Geride kalanlarına sabır ihsan etsin.Kanları yerde kalmayacak Allah'ın izniyle...
uyuyamıyorum şehitlerim var allahım yardım et ne olur
BU EVLATLARIMIZ İÇİN AĞLIYORUZ VE ONLARI CENNETE UĞURLUYORUZ.ONLARA ALLAH RAHMET EYLESİN DEMEYE GEREK GÖRMÜYORUM.ÇÜNKÜ CENABI ALLAH ONLARI ŞEHİTLİK ÖRTÜSÜ İLE ÖRTTÜ.AİLELERİNE VE TÜRK ULUSUNA BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUM.GÜLE GÜLE ASLAN LARIM YÜREKLERİMİZDE EBEDİYEN VAR OLACAKSINIZ.
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