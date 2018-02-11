Türkiye şehitlerine ağlıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda üçüncü haftayı geride bırakırken, dün Genelkurmay Başkanlığı’ndan peş peşe gelen açıklamalar yürek dağladı. Harekâtın 22’nci gününde 11 asker şehit oldu, 11 asker de yaralandı. Şehit olan 11 askerimizin isimleri belli oldu.

Acı haber ailelere ulaştı

1 / 18 ENES SARIASLAN / GAZİANTEP Afrin'de yürütülen ' Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın (24) acı haberi, Gaziantep’te oturan ailesine verildi.

2 / 18 Gaziantep’in İstiklal Mahallesi’nde oturan bir fabrikada şoför olarak çalışan babası İmam ve annesi Hatice Sarıaslan’a verildi. Acı haberle yasa boğulan 2’si kız 4 çocukları bulunan Sarıaslan çifti Hatay’a giderken, evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan şehidin yakınları, Türk bayrakları asılan eve akın etti.

3 / 18 HALİS KOCA / ADANA Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca’nın (28) ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

4 / 18 İmamoğlu İlçesi'nde şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Askeri yetkililer, acı haberi şehidin ailesine iletirken yakınları fenalık geçirdi. Şehit Halis Koca'nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca'nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri öğrenildi. 2 kardeşi bulunan şehidin, oto tamircisi olan ağabeyi Halit Koca'ya 1 yıl önce ev aldığı kaydedildi.

5 / 18 MEHMET İLKER KARAMAN / ANKARA TSK'nın sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında, kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman'ın başkentteki eşine acı haber verildi.

6 / 18 HASAN KUŞ / MERSİN Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un Mersin'in Anamur İlçesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

7 / 18 Alime Kuş ile evli ve 1 çocuk babası olan şehidin annesi Ümmü ve babası Mehmet Kuş'u yakınları ve görevliler teselli etmeye çalıştı.

8 / 18 ERDEM MUT / KIRIKKALE Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit düşen üsteğmen Erdem Mut'un, Kırıkkale'deki baba ocağında üzüntü yaşanıyor.

9 / 18 Çalılöz Mahalllesi'ndeki evinde oğlunun şehadet haberini alan anne Ayşe ile baba Ali Mut'u, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.Sinir krizi geçiren şehidin yakınlarına, sağlık görevlileri müdahale etti.

10 / 18 BURAK AKALIN / SAMSUN Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Burak Akalın’ın Samsun’daki baba ocağında üzüntü yaşanıyor. Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ konutlarındaki evinde oğlunun şehadet haberini alan anne Aysel ile baba Ekrem Akalın’ı yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.

11 / 18 Sinir krizi geçiren şehidin yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ile askerleri yetkililer, şehidin babaevine gelerek aileye taziyelerini iletti.

12 / 18 HÜSEYİN ŞAHİN / SAMSUN Samsun’un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, Afrin´de devam eden operasyonlarda görev alan evli Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, şehit düştü. Şehidin ailesine acı haberi Havza ilçe protokolü tarafından verildi.

13 / 18 Şehidin babasının daha önce vefat ettiği öğrenilirken, annesi Behiye Şahin acı haberi alıp fenalık geçirdi. Şehidin eşinin ise Bitlis’in Tatvan ilçesinde olduğu öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Polis memurluğu görevini bırakıp göreve başladığı öğrenilen şehidin 2015’de göreve başladığı ve Bitlis’in Tatvan Komando Taburunda görevli iken Afrin’e gittiği öğrenildi.

14 / 18 KORAY KARACA / İSTANBUL Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın acı haberi, İstanbul'daki ailesine ulaştı. Akşam saatlerinde Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 25 yaşındaki şehidin babası Ramazan Karaca'ya askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi. Bekar olan ve 3 yıldır görev yaptığı belirtilen şehidin haberini alanlar, evin önünde toplandı.

15 / 18 OĞUZ EKİZ / HATAY Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in acı haberi, Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine ulaştı. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan şehidin babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz'e, askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi.

16 / 18 SERDAR EGE / ESKİŞEHİR Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin Eskişehir’deki baba ocağında yas var. Şehit Ege’nin 71 Evler Mahallesi Kırlangıç Sokak’taki babaevine gelen Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan ve beraberindeki askeri yetkililer, şehadet haberini annesi Gülten Ege’ye iletti. Yaklaşık 20 yıl önce babasını kaybettiği belirtilen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin eşi ve iki kızının Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulundukları öğrenildi. Şehadet haberinin ardından şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

17 / 18 HAMZA KARACAOĞLU /GİRESUN Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu’nun Giresun’daki baba ocağına acı haber ulaştı. Karacaoğlu’nun Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyündeki babaevine giden Kaymakam Mustafa Demir ve askeri yetkililer, şehadet haberini baba Süleyman ve anne Muazzez Karacaoğlu’na iletti.