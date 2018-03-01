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Ünlü model bombayı patlattı! Eski halinden eser yok

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.03.2018 08:20 | Son Güncelleme

İngiliz model Kelly Brook, Now dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu ve artık "olgunlaştığını" söyledi.

Kariyerini, kıvrımlarını seksi iç çamaşırları içerisinde sergileyerek kurdu.

Kelly Brook'tan itiraf

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Birbirinden iddialı kıyafetler ve cesur pozlarla adından her zaman söz ettirdi.
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Bahsettiğimiz kişi İngiliz model Kelly Brook'tan başkası değil!
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40 yaşına yaklaşan Brook'un özgüveni ve kendine olan saygısı artık her zamankinden daha yüksek.
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Now Dergisi'ne konuşan Brook, artık her zaman mükemmel görünmeye çalışmadığını söyledi.
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YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Ünlü manken ve oyuncu Kelly Brook, Bodrum'da yaptığı kısa bir detoks tatilinin ardından soluğu Fransa'da almıştı
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Bir süre önce nişanlısından ayrılan Brook, yeni bir aşka yelken açtı.
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Ünlü model sevilisi Jeremy Parisi ile tatil yapıyor.
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Çift romantik karelerini Instagram'dan paylaşıyor...
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Kelly Brook model

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
SEN KADINSAN DİĞERLERİ NE....
konuyu tam anlayamadım,biraz daha açabilirmisin acaba :)))
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