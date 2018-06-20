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Ünlü yarışmacının çıplak görüntüleri internete sızdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

Yurt dışındaki ünlü program Love Island'da (Aşk Adası) yarışan 21 yaşındaki genç yarışmacı Zara McDermott'un çıplak görüntüleri internete sızdı.

Yarışmadayken çıplak görüntüleri hızla yayılan Zara McDermott, olaylardan bir haber programda böy göstermeye devam ediyor.

Çıplak fotoğrafları internete sızdı!

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Aşk Adası yarışmacısı Zara McDermott isimli 21 yaşındaki yarışmacının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı.
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Whatsapp'ta paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Çıplak resimleri ve erotik videoları Whatsapp'a sızdırılan Zara McDermott, yarışma kuralları gereğince dışarıda yaşananlardan habersiz hayatını sürdürmek durumunda.
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Aileye yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre ise, Zara'nın ortaya çıkan görüntüleri aile fetlerini büyük şoka sokmuş ve hayal kırıklığına uğratmış.
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Sanal alemde olay yaratan ve Zara'nın fanlarını etkileyen bu duruma genç yarışmacının ne tepki vereceği de merak konusu oldu.
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Ünlülerin iCloud hesaplarının hacklenmesiyle başlayan fotoğraf skandalları devam ediyor.
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Özel fotoğrafları çalınan ünlüler arasına iki isim daha eklendi.
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Geçtiğimiz yıllarda patlak veren iCloud skandalında, Hollywood yıldızları başta olmak üzere birçok ünlü ismin fotoğrafları çalınmış, internette yayılan yüzlerce çıplak fotoğraf günlerce konuşulmuştu.
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Fotoğrafları hackerlar tarafından ele geçirilen isimler arasına iki İngiliz oyuncu da eklendi.
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Georgia May Foote ile son olarak EastEnders dizisinde rol alan Natalie Cassidy hackerların son kurbanı oldu.
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The Sun gazetesinin haberine göre Foote’un 44 fotoğrafı, Cassidy’nin ise 6 fotoğrafının çalındığı belirtildi.
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Fotoğraflar arasında iki oyuncunun da çıplak karelerinin olduğu öğrenildi.
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