Ünlü yarışmacının çıplak görüntüleri internete sızdı

Yarışmadayken çıplak görüntüleri hızla yayılan Zara McDermott, olaylardan bir haber programda böy göstermeye devam ediyor.

Çıplak fotoğrafları internete sızdı!

1 / 39 Aşk Adası yarışmacısı Zara McDermott isimli 21 yaşındaki yarışmacının uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı.

2 / 39 Whatsapp'ta paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

3 / 39 Çıplak resimleri ve erotik videoları Whatsapp'a sızdırılan Zara McDermott, yarışma kuralları gereğince dışarıda yaşananlardan habersiz hayatını sürdürmek durumunda.

4 / 39 Aileye yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre ise, Zara'nın ortaya çıkan görüntüleri aile fetlerini büyük şoka sokmuş ve hayal kırıklığına uğratmış.

5 / 39 Sanal alemde olay yaratan ve Zara'nın fanlarını etkileyen bu duruma genç yarışmacının ne tepki vereceği de merak konusu oldu.

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18 / 39 Ünlülerin iCloud hesaplarının hacklenmesiyle başlayan fotoğraf skandalları devam ediyor.

19 / 39 Özel fotoğrafları çalınan ünlüler arasına iki isim daha eklendi.

20 / 39 Geçtiğimiz yıllarda patlak veren iCloud skandalında, Hollywood yıldızları başta olmak üzere birçok ünlü ismin fotoğrafları çalınmış, internette yayılan yüzlerce çıplak fotoğraf günlerce konuşulmuştu.

21 / 39 Fotoğrafları hackerlar tarafından ele geçirilen isimler arasına iki İngiliz oyuncu da eklendi.

22 / 39 Georgia May Foote ile son olarak EastEnders dizisinde rol alan Natalie Cassidy hackerların son kurbanı oldu.

23 / 39 The Sun gazetesinin haberine göre Foote’un 44 fotoğrafı, Cassidy’nin ise 6 fotoğrafının çalındığı belirtildi.

24 / 39 Fotoğraflar arasında iki oyuncunun da çıplak karelerinin olduğu öğrenildi.

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