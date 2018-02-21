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Yine rahat durmadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.02.2018 08:39 | Son Güncelleme

Emily Ratajkowski, yıldızlar dünyasının adı en çok konuşulan isimlerinden biri.

Ratajkowski provokatif Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini heyecanlandırmaya ve gündem olmaya devam ediyor.

Emily Ratajkowski, Instagram'ı salladı

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Emily Ratajkowski geçtiğimiz salı günü yatağında üstsüz uzanırken verdiği pozu Instagram'a koydu. Seksi güzel sol eliyle de göğüslerini saklamaya çalıştı.
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Hayranları makyajsız halinin bile dünya üzerindeki çoğu kadından güzel olduğu konusunda yorumlarda bulundu.
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Ratajkowski paylaştığı fotoğrafın altına 'Yataktan çıkmıyorum' yazdı. Beyaz yatak çarşaflarının dağınık gözüktüğü fotoğraf kırmızı yorganla düzgün bir kontrast oluşturuyordu.
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YİNE OLAY YARATTI!

YİNE OLAY YARATTI!
Emily Ratajkowski gün geçmiyor ki yeni bir sosyal medya paylaşımıyla daha olay olmasın.
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Seksi oyuncu/model Emily Ratajkowski dün yine rahat durmadı ve Instagram'ı birbirine katacak bir fotoğraf paylaştı.
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Ünlü ressam Sandro Botticelli'nin Venüs'ün Doğumu adlı resmindeki kadın figürünü birebir canlandıran Emily Ratajkowski Instagram'da yorum ve beğeni rekoru kırdı.
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Emily Ratajkowski fotoğrafın altına da eserin adını not düştü.
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15. yüzyılda Sandro Botticelli tarafından yapılmış olan Venüs'ün Doğuşu şu anda Floransa'daki Uffizi Gallery'de sergileniyor.
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Emily Ratajkowski Instagram fotoğraflarıyla ilgili "İsteyen istediği yorumu yapabilir, bu benim problemim değil." diyerek ekliyor:
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"Sosyal medya kadınların 10 sene önce sahip olmadığı bir ayrıcalıktı ve bu seçenek günümüzde feminizm açısından büyük önem taşıyor."
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25 yaşındaki Emily Ratajkowski, Robin Thicke'in Blurred Lines adlı videosundaki görüntüleriyle şöhret olmuştu.
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Emily Ratajkowski, Instagram'ı salladı

Emily Ratajkowski, Instagram'ı salladı
Ünlü manken, resmi Instagram hesabından geçtiğimiz yıl çektiğini belirttiği üstsüz fotoğrafını paylaştı.
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23 yaşındaki güzel manken, üstsüz fotoğrafının altına 'Williamsburg 2014' yazdı.
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Ünlü mankenin bu fotoğrafı 24 saatten kısa sürede 130 binden fazla beğeni aldı.
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çok tatlısın.. süpersin ...
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