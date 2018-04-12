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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 20:17 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik

Abdullah Gül, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

CUMHURBAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Gül, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Bugün 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katıldım ve teknoloji - siyaset ilişkileri üzerine bir de konuşma yaptım. Doğrusu birçok ülkeden gelen cumhurbaşkanı dostlarımla beraber olmaktan çok mutlu oldum.' ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katılan Gül, zirvede konuşma yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

gül-tweet

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül sosyal medya Twitter Avrasya Ekonomi Zirvesi

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