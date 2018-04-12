11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik

Abdullah Gül, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

CUMHURBAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ



Gül, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Bugün 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katıldım ve teknoloji - siyaset ilişkileri üzerine bir de konuşma yaptım. Doğrusu birçok ülkeden gelen cumhurbaşkanı dostlarımla beraber olmaktan çok mutlu oldum.' ifadelerini kullandı.

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Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katılan Gül, zirvede konuşma yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.