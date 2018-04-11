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11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 23:35 | Son Güncelleme

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 878. hafta Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Geçen haftadan 1.6 milyon lira devreden Şans Topu çekilişinde bu akşam da 5+1 bilen yine çıkmadı. Devreden ikramiye 2 milyon 600 bin liraya yükseldi. İşte 11 Nisan Şans Topu sonuçları, Milli Piyango sorgulama ekranı...

11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

Şans Topu 11 Nisan çekilişi bu akşam yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 878. hafta Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi. Bilindiği üzere son iki haftadır Şans Topu devir etmişti. Bu akşam yapılan 11 Nisan Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen yine olmadı. 2 milyon 600 bin liraya ulaşan ikramiye gelecek haftaya devretti. Kural gereği Şans Topu gelecek hafta devir kuralı işlenecek, 5+1 bilen olmaz ise 5 bilenlere dağıtılacak. İşte Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı...

11 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

06 - 23 - 25 - 26 - 30 + 04

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GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

  1. Haftanın numaraları: 14, 16, 30, 31, 33 + 3

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 689 bin 135 lira 33 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 10 kişi 8 bin 709 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 197 kişi 442 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 841 kişi 40 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 684 kişi 22'şer lira, 3 bilen 91 bin 378 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 836 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 224 bin 988 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 2 milyon 32 bin 132 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 156 bin 481 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 645 bin 121 lira 43 kuruş aktarılacak.

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