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11 Temmuz 2018 Şans Topu sonuçları: 5+1 bilen bir kişi bir milyon 537 bin lira kazandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 07:05 | Son Güncelleme

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 891. hafta Şans Topu çekilişi dün akşam yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi ile haftanın kazandıran sayıları belirlendi. Bu sayıları doğru tahmin eden bir talihli, geçen haftadan da devirli olan büyük ikramiyenin tek sahibi oldu. Talihlinin kazandığı ikramiye miktarı, bir milyon 537 bin TL olarak açıklandı. İşte 11 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları ve tüm detayları...

11 Temmuz 2018 Şans Topu sonuçları: 5+1 bilen bir kişi bir milyon 537 bin lira kazandı!

11 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu'nun dün akşam 891. hafta çekilişi yapıldı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişte, iki küreden seçilen toplar ile haftanın 5+1 şanslı sayıları belirlendi. Geçen hafta devir eden Şans Topu'nda 1,5 milyona ulaşan ikramiyeyi, İstanbul'dan bir talihli 5+1 bilerek kazandı. Şans Topu çekilişi sonuçları detayları ile haberimizde.

11 TEMMUZ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 891'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 17, 24, 26, 33, 34 ve artı 11 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 537 bin 724 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun, İstanbul'un Esenyurt ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

5 bilen 23 kişi 3 bin 462 lira 50'er kuruş, 4 artı 1 bilen 244 kişi 326 lira 50'er kuruş, 4 bilen 3 bin 296 kişi 32 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 676 kişi 17 lira 70'er kuruş, 3 bilen 94 bin 758 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 741 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 217 bin 459 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 395 bin 740 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 57 bin 518 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 589 bin 846 lira 41 kuruş aktarıldı.

sans-topu

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