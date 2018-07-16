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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:02 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ERBİL (AA) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu.

Savvaf Camisi'nde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunca düzenlenen programda, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutularak dua edildi.

Programa, Erbil Valisi Nevzat Hadi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, IKBY Türkmen Milletvekili Aydın Maruf ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında camide lokum ve tatlı ikramında bulunuldu.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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