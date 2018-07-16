İSTANBUL (AA) - Silivri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolasıyla fotoğraf sergisi düzenlendi.
AK Parti İlçe Başkanlığı'nın organize ettiği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Sergiyi gezen vatandaşlardan Nurcan Ergönül, 15 Temmuz gecesinin acılarla geçtiğini belirterek, "Fotoğraflardaki yazıları okurken tüylerim diken diken oldu." dedi.
İlker Dağlıoğlu ise 15 Temmuz darbe girişiminin el birliğiyle bastırıldığını ifade ederek, "Türkiye o gece çok ciddi bir tehlike atlattı. Tekrar halkımıza geçmiş olsun, inşallah bir daha yaşamayız.'' diye konuştu.
Atatürk Meydanı'nda açılan fotoğraf sergisi iki gün daha gezilebilecek.
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