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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:16 | Son Güncelleme

AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı tarafından Atatürk Meydanı'nda fotoğraf sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolasıyla fotoğraf sergisi düzenlendi.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nın organize ettiği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Nurcan Ergönül, 15 Temmuz gecesinin acılarla geçtiğini belirterek, "Fotoğraflardaki yazıları okurken tüylerim diken diken oldu." dedi.

İlker Dağlıoğlu ise 15 Temmuz darbe girişiminin el birliğiyle bastırıldığını ifade ederek, "Türkiye o gece çok ciddi bir tehlike atlattı. Tekrar halkımıza geçmiş olsun, inşallah bir daha yaşamayız.'' diye konuştu.

Atatürk Meydanı'nda açılan fotoğraf sergisi iki gün daha gezilebilecek.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

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