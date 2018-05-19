SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çorum, Amasya, Sinop, Kastamonu, Çankırı ve Tokat'ta düzenlenen törenlerle kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çorum Hürriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Meydanda bir araya gelen öğrenci ve sporcular, Yunus Emre Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından anıta çelenk sunuldu. Anıttaki tören, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin çelenklerini bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda devam eden programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları, cimnastik ve mehter takımı gösterileri sunuldu, spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Törende konuşan Eğer, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Milli Mücadele'nin 19 Mayıs günü başladığını hatırlatan Eğer, "Bugün Türkiye'de gençlerin ne kadar önemli olduğunu, istihdamlarını, eğitimlerini, spor alanlarında ne kadar önem taşıdığını hep birlikte müşahede ediyoruz." dedi.

Törene Vali Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Amasya Spor Salonu'nda devam etti. Törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tekvando, cimnastik, eskrim, karate ve güreş takımlarının sporcuları ile halk oyunları ekibi gösteri sundu. Törene Vali Osman Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile kurum ve kuruluşların temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - Sinop Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İskele Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi bünyesindeki sporcular ve öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli spor dallarında gösteriler sunuldu.

Törene Vali Hasan İpek, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve ilgililer katıldı. - Kastamonu Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Akbıyık'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Hava muhalefeti nedeniyle program, Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akbıyık, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Program, şiirlerin okunması, halk oyunları ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor kulüplerinin gösterileriyle sona erdi. Törene Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Garnizon Komutanı Personel Albay Sadettin Yıldız, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Çankırı Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi önünden başlayan gençlik yürüyüşünün ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda devam eden programda konuşan Gerginci, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde şaha kalktığı tarih olduğunu söyledi. 19 Mayıs'ta Türk milletinin makus talihini tersine döndürmeye başladığını belirten Gerginci, şöyle konuştu: "Esaret altında var olunmayacağını ve kutsal vatan toprağımızın ilelebet işgal edilmeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Kurtuluş Savaşı bu destanın adı, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu destanı yaşatan milletin kalbidir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yakılan özgürlük ateşi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz." Konuşmanın ardından sporcular tarafından gösteriler gerçekleştirildi. Programa Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.