İSTANBUL (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna, Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu öğrencisi Yağmur Özer oturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini, Saraçhane'deki makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Uysal daha sonra makamını öğrencilerden Yağmur Özer'e devretti. Koltuğa oturan Özer, burada yaptığı konuşmada, 10 dakika öncesine kadar 7/A sınıfının öğrencisi, şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu söyledi.

Özer, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş destanına imza atmış bu vatanda yaşayan bir çocuğun belediye başkanı yetkisiyle görevlendirilmesinin onur verici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Demokrasinin kalbi ve milli iradenin temsil makamı olan meclisimizin açılışının 98. yıl dönümünü ve çocuk bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Milletimizin bağımsızlığa ulaşması uğruna canlarını feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz."