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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:12 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'ın koltuğuna, Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu öğrencisi Yağmur Özer oturdu - Özer: - "İstanbul'da biliyoruz ki trafik sorunu çok önemli. Onun için yeni alt yapı çalışmaları ve yeni yolların yapılmasını istiyorum. Bununla ilgili ekibimle toplantı yapacağım"

İSTANBUL (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna, Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu öğrencisi Yağmur Özer oturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini, Saraçhane'deki makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Uysal daha sonra makamını öğrencilerden Yağmur Özer'e devretti. Koltuğa oturan Özer, burada yaptığı konuşmada, 10 dakika öncesine kadar 7/A sınıfının öğrencisi, şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu söyledi.

Özer, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş destanına imza atmış bu vatanda yaşayan bir çocuğun belediye başkanı yetkisiyle görevlendirilmesinin onur verici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Demokrasinin kalbi ve milli iradenin temsil makamı olan meclisimizin açılışının 98. yıl dönümünü ve çocuk bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Milletimizin bağımsızlığa ulaşması uğruna canlarını feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz."

Çocuklarının açlıktan, savaşlardan ölmediği bir dünya hayal ettiklerini ve böyle bir bayram sevinciyle hayatlarına devam etmek istediklerini vurgulayan Özer, daha sonra telefonla Özel Kalem Müdürünü arayarak toplantı talimatı verdi.

İstanbul'da çok ciddi bir trafik sorunun yaşandığını dile getiren Özer, "İstanbul'da biliyoruz ki trafik sorunu çok önemli. Onun için yeni alt yapı çalışmaları ve yeni yolların yapılmasını istiyorum. Bununla ilgili ekibimle toplantı yapacağım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bugünün çocuklarının gelecekte ülkenin yöneticileri olacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugünden bu makamlarda olabileceklerini düşünmeleri gerekiyor. Başkanımız da bugün itibarıyla koltuğu devraldı. Bütün ülkemize çocuklarımıza bayramımız kutlu olsun diyorum. Bütün çocukların geleceği aydınlık olsun diyorum. Çocukların geleceğinin aydınlık olması demek ülkemizin geleceğinin aydınlık olması demek. Ülkemiz adına çocuklarımız adına dünya çocukları adına mutlu bir dünya mutlu bir gelecek temenni ediyorum."

Başkanlık makamındaki açıklamaların ardından Uysal ile Yağmur Özer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'ni yönetmek üzere meclis toplantı salonuna geçti.

23 Nisan coşkuyla kutlanıyor23 Nisan coşkuyla kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
98 yıl önce bugün Atatürk bu emri verdi!98 yıl önce bugün Atatürk bu emri verdi!
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