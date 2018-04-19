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24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 23:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından bir detay daha ortaya çıktı. Erken seçimin yapılacağı 24 Haziran günü, 15 Temmuz gecesi şehit olan Abdullah Tayyip Olçok'un doğum günüydü.

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihi olarak açıkladığı 24 Haziran'a kilitlenmişken, bu tarihle ilgili bir detay daha ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında babası Erol Olçok ile birlikte köprüde şehit düşen Abdullah Tayyip Olçok, 24 Haziran 1999'da dünyaya gelmişti.

"24 HAZİRAN ABDULLAH KARDEŞİMİN DOĞUM GÜNÜ"

Erol Eren Olçok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şehit Abdullah Tayyip Olçok'un el sıkıştığı fotoğrafı paylaştı ve "24 Haziran Abdullah kardeşimin doğum günü. Bu sene bir anlam daha kazacak, İnşallah Recep Tayyip Erdoğan başkan olacak" mesajını paylaştı.

Olcok

ERDOĞAN CENAZEDE GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Temmuz'da düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarını tutamamıştı. Erdoğan, cenazede duygularını böyle ifade etmişti;

"Gerçekten bugün önce Fatih Camii'nde şehitlerimizin cenaze namazını kıldık. Şu anda burada yine şehitlerimizin namazını kılıyoruz. Aynı anda Türkiye'nin değişik yerlerinde şehitlerimizin namazı kılınıyor. Erol benim bir yol arkadaşımdı. Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu, rabbim cennetiyle müşerref kılsın. Mustafa kardeşimizi de aynı şekilde rahmetiyle tecelli eylesin. Daha fazla konuşamayacağım milletimizin başı sağolsun. Fakat bu haşhaşilere bu malum terör örgütüne, Fethullahçı Terör Örgütü'ne biz bu yolda kefenimizle yürüyoruz ve bunların hakkından gelecek ve bu ülkemizi birlik ve beraberlik içerisinde birlikte geleceğe taşıyacağız."

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