Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

2004 yılından beri belediye başkanlığı görevi bize verildi. O yıldan beri bu görevin gereğini yerine getirmeye gayret gösterdik. Konya halkına teşekkür ediyorum. Halka hizmet ibadettir. Konya'ya hizmet ise şereflerin en büyüğüdür. Böyle bir görevi bize nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum. Önemli eserler yapmaya çalıştık. Konya belediyecilik tarihindeki en önemli yatırımlara imza atmaya gayret gösterdik. İncinmemeye ve incitmemeye özel önem verdik. Çalışma arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza ve Konya halkından haklarını helal etmelerini istiyorum. Şimdi yeni bir süreç başlıyor. Üçüncü dönemimizi yürütüyorduk. 24 Haziran 2018 tarihinde genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Yapılan değerlendirmelerde 24 haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak üzere büyükşehir belediye başkanlığından ayrılıp aday adaylığı yapmamız gerekti. Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrılıyorum."

14 yıldan bu yana Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Yeni Meclis Salonu açıklama yaptı. Akyürek, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Konya Milletvekilliği için aday adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

1999 yılından beri Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yusuf Ziya Yılmaz'ın, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa edeceği öğrenildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, bugün basın toplantısı yapıp AK Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı.

PEŞ PEŞE İSTİFA HABERLERİ GELİYOR



SGK Başkanı Dr. Selim Bağlı AK Parti'den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti. 2.5 yıldır SGK'nın başında olan Dr. Bağlı'nın, Gaziantep veya Şanlıurfa'dan aday adaylığı başvurusu yapması bekleniyor.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Dün akşam görevinden istifa eden Yılmaz'ın bugün AK Parti Manisa milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi. Öte yandan Vali Yılmaz’ın bugün saat 16.00'da valilikte düzenlenecek olan uğurlama töreninin ardından Burdur’dan ayrılması bekleniyor.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, bugün AK Parti İl Başkanlığı'nda belediye başkanlığında istifa ederek 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde aday adaylığını açıklayacak. Başkan Yağcı, istifa dilekçesini basın toplantı sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vereceği öğrenildi.

Kayseri'de, AK Parti teşkilatından uzun yıllar görev alan, son olarak İl Başkanlığı yapan Hüseyin Cahit Özden, 24 Haziran'da yapılacak seçimde 27'nci dönem milletvekili olabilmek için partisinde istifa ederek, milletvekili aday adayı oldu. Dün MHP İl Başkanı Baki Ersoy ile İYİ parti İl Başkanı Hüseyin Tekin de istifa ederek, milletvekili aday adayı olduklarını açıklamıştı.



