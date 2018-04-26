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Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekilliği aday adaylığı için bugün görevinden istifa ettiği öğrenildi. Bir istifa haberi de Konya'dan geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. Son dakika habere göre, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de milletvekilliği adaylığı için bugün görevinden istifa edeceği öğrenildi.

1999 yılından beri Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yusuf Ziya Yılmaz'ın, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa edeceği öğrenildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, bugün basın toplantısı yapıp AK Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı.

akparti

14 yıldan bu yana Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Yeni Meclis Salonu açıklama yaptı. Akyürek, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Konya Milletvekilliği için aday adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

Akyürek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2004 yılından beri belediye başkanlığı görevi bize verildi. O yıldan beri bu görevin gereğini yerine getirmeye gayret gösterdik. Konya halkına teşekkür ediyorum. Halka hizmet ibadettir. Konya'ya hizmet ise şereflerin en büyüğüdür. Böyle bir görevi bize nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum. Önemli eserler yapmaya çalıştık. Konya belediyecilik tarihindeki en önemli yatırımlara imza atmaya gayret gösterdik. İncinmemeye ve incitmemeye özel önem verdik. Çalışma arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza ve Konya halkından haklarını helal etmelerini istiyorum. Şimdi yeni bir süreç başlıyor. Üçüncü dönemimizi yürütüyorduk. 24 Haziran 2018 tarihinde genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Yapılan değerlendirmelerde 24 haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak üzere büyükşehir belediye başkanlığından ayrılıp aday adaylığı yapmamız gerekti. Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrılıyorum."

PEŞ PEŞE İSTİFA HABERLERİ GELİYOR

SGK Başkanı Dr. Selim Bağlı AK Parti'den milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti. 2.5 yıldır SGK'nın başında olan Dr. Bağlı'nın, Gaziantep veya Şanlıurfa'dan aday adaylığı başvurusu yapması bekleniyor.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Dün akşam görevinden istifa eden Yılmaz'ın bugün AK Parti Manisa milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi. Öte yandan Vali Yılmaz’ın bugün saat 16.00'da valilikte düzenlenecek olan uğurlama töreninin ardından Burdur’dan ayrılması bekleniyor.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, bugün AK Parti İl Başkanlığı'nda belediye başkanlığında istifa ederek 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde aday adaylığını açıklayacak. Başkan Yağcı, istifa dilekçesini basın toplantı sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vereceği öğrenildi.

Kayseri'de, AK Parti teşkilatından uzun yıllar görev alan, son olarak İl Başkanlığı yapan Hüseyin Cahit Özden, 24 Haziran'da yapılacak seçimde 27'nci dönem milletvekili olabilmek için partisinde istifa ederek, milletvekili aday adayı oldu. Dün MHP İl Başkanı Baki Ersoy ile İYİ parti İl Başkanı Hüseyin Tekin de istifa ederek, milletvekili aday adayı olduklarını açıklamıştı.


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Okuyucu Yorumları 30 yorum
milletvekili olmak için istifa gerekli kaç tane daha istifa olur bunun neresi flaş biraz daha iyi habercilik lütfen......
hikayeden istifa neden vekil olup cok para goturecek
AKP liler birer birer istifa edicek.bu da AKP nin bittiğinin resmidir.inadına barış ,inadına İYİ parti.
@ademtoyan Ruh hastasına bakın :)
birazdan Ordu bb başkanı da istifa edecek
öğleden sonra Konyadan’da bekliyoruz hayırlısıyla..
adamlar yaşı yetmiş saç sakal ağarmış hala makam mevki peşindeler gidin evde torunlarını sevin artık
gerçekten flaş mış nasıl yakaladınız bu haberi helal olsun
habercilikte son nokta yapmaya ya başlığa bak hizaya gel size basın kartı verenin
SÜPER HABER SİZİN YAPICANIZ HABERCİLİK BU KADAR ALGI DAN BAŞKA BİŞEY YAPMAZSINIZ .
gerçekten flaş mış nasıl yakaladınız bu haberi tebrik etmek lazim
neresi flaş arkadaş normal şey bunlar. guzel guzel bilgi versenize , bu ne abartı.
Milletvekiliği için istifa etmiş miş mişte , siz onu benim külahı ma anlatın 2 dalga istifa ettirilme furyası başladı
sıraynan milletvekili olakmı gardaş
Gözlerim yaşardı işte bu görev aşkı. Sadece ve Sadece Allah rızası için yola çıkmışlar. Hiç bir menfaat gözetmeden. tek tek istifa ediyorlar. yeni yer kapmak için.
Bir samsunlu olarak burdan AK Parti yetkililerine sesleniyorum bu adamı aday yaparsaniz oy alamazsınız samsundan. Samsunda Kamuoyu araştırması yapın. samsunu yedigi yetmedi....
E seslendiğin akpartili yetkililerde ülkeyi yedi bitirdi, bunu naapcaz
Emeklilik icin guzel meslek geliride iyi şartlarida iyi geldin gelmedin diyende yok el kaldir indir diyende var beynini yormuyon yani super fikir
AKP çözülme sürecine girmiştir.İYİ parti gelicek İYİ olucak.
Makam koltuğuna en yakışan uzvun ne olduğunu siz biliyorsunuz .
tahir milletin emdigini burnundan getirdin simdi helallik mi istiyorsun biraz zor alırsın
ahlaksız bir şekilde yapılmış haber olarak görüyorum.
İNADINA HDP
Ne kadar şakşakçı var memlekette. Bütün ülke bir olduk şu bürokratları besliyoruz.
yahu bunu niye flaş diye veriyorsun vekil olabilmek için istifa ediyor.akp den istifa edip iyi yada saadete giderse bu flaş !!!
Butyn akepeliler istifa ettiginde bir kac yıl zaman dursa bari:))
inşallah akp ve hdp ittifak yapar çok sevinirim
Sırf haberi okutmak için flash başlığı atıyorsun ama şunuda unutmaki artık flash diye attığın gerçek haberleride millet okumamaya başladı.İster inan ister inanma.
zengin partisi akp yandaş zengin etse anca
samsunun içine etti,sıra memlekette.
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