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701 sayılı KHK ihraçları arasında 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Celal Yılmaz da var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 09:25 | Son Güncelleme

OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile büyük bölümü asker ve polis, 18 bin 632 kişi kamudan ihraç edildi. İhraç edilenler arasında, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldüren 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Celal Yılmaz da bulunuyor.

701 sayılı KHK ihraçları arasında 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Celal Yılmaz da var

701 sayılı KHK dün Resmi Gazete'de yayımlandı. KHK ile 18 bin 632 kişi görevlerinden ihraç edildi.

İstanbul Küçükçekmece’de 2015’te trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu öldüren 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Celal Yılmaz da ihraç edildi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ZAMANINDA YAPACAKTINIZ! GECİKEN ADALET,ADALET DEĞİLDİR!
Şimdi ihraç olduya şimdi kuru sıkı ile erkeklik taslayan rahmetlinin tarafı hemen iadeyi mahkeme ister.Bu sefer yalak mahkemeler adama müebbet verirler. Bizim millet öyledir düşene tekme atar.Tam helak olacak kıvama gelmiş halkız biz
BU İBNE FETÖCÜLER İŞİN KOLAYINI BULUP.MİLLETİN HAKKINI YİYİP SINAVA HİLE YAPTILAR.O KADAR MASUM GENCİN HAYALLERİYLE OYNADILAR.İSABETLİ BİR KARAR.EKMEĞE MUHTAÇ OLSUN.
SİYASİ İŞBİRLİĞİ YAPAN KESİMLERDEN HİÇ SES ÇIKMIYOR FETÖNÜN ÖĞRENCİLERİNDEN SAĞ KOLLARINDAN MAŞALLAH HİÇ O TARAFA DEĞİNEN YOK
yahu ne yani bu katil hem adam öldürüp hem devletten maaşmı alıyordu zaten atılmamışmıydı meslekten lan bu nası adalet
vurduğu adamın ahı kalmıştıt.
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