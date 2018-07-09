701 sayılı KHK dün Resmi Gazete'de yayımlandı. KHK ile 18 bin 632 kişi görevlerinden ihraç edildi.
İstanbul Küçükçekmece’de 2015’te trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu öldüren 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Celal Yılmaz da ihraç edildi.
701 sayılı KHK ihraçları arasında 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Celal Yılmaz da var
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