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ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 12 Haziran'da görüşeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 21:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 12 Haziran'da görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini açıkladı.

ABD Başkanı geçen hafta zirveyi iptal etmiş, ancak daha sonra taraflar ilerleme sağlama konusunda uzlaşmışlardı.

Trump ve Kim Jong un arasındaki tarihi zirve, görevdeki bir ABD Başkanı ve bir Kuzey Kore lideri arasında yapılacak ilk görüşme olacak.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kuzey Kore Donald Trump Kim Jong Un Singapur

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