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ABD, Venezuelalı diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 08:43 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: - "ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Elçiliğindeki maslahatgüzarı ve Venezuela'nın Houston'daki konsolosunu istenmeyen kişi ilan etti. Bu kişilerin ABD'den ayrılması için 48 saat süre tanındı"

WASHINGTON (AA) - ABD, Venezuela'nın Washington Büyükelçiliği maslahatgüzarı ile Houston'daki konsolosunu "istenmeyen kişi" ilan etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Venezuelalı maslahatgüzar ve konsolosun geri gönderilme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nauert, bu kararın Vienna Anlaşması kapsamında aldığını vurgulayarak, "ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Elçiliğindeki maslahatgüzarı ve Venezuela'nın Houston'daki konsolosunu istenmeyen kişi ilan etti. Bu kişilerin ABD'den ayrılması için 48 saat süre tanındı." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Nicolas Maduro'nun Venezuela Devlet Başkanlığını ilk turda kazanmasın ardından yaptığı açıklamada, seçimlerin "hileli" olduğunu iddia etmişti.

Pompeo, "ABD, 20 Mayıs'ta gerçekleşen Venezuela'daki hileli seçimleri kınıyor. Bu sözde seçimler anayasaya saldırı ve Venezuela'nın geleneksel demokrasisine hakarettir." görüşünü savunmuştu.

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