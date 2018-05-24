WASHINGTON (AA) - ABD, Venezuela'nın Washington Büyükelçiliği maslahatgüzarı ile Houston'daki konsolosunu "istenmeyen kişi" ilan etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Venezuelalı maslahatgüzar ve konsolosun geri gönderilme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Nauert, bu kararın Vienna Anlaşması kapsamında aldığını vurgulayarak, "ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Elçiliğindeki maslahatgüzarı ve Venezuela'nın Houston'daki konsolosunu istenmeyen kişi ilan etti. Bu kişilerin ABD'den ayrılması için 48 saat süre tanındı." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Nicolas Maduro'nun Venezuela Devlet Başkanlığını ilk turda kazanmasın ardından yaptığı açıklamada, seçimlerin "hileli" olduğunu iddia etmişti.
Pompeo, "ABD, 20 Mayıs'ta gerçekleşen Venezuela'daki hileli seçimleri kınıyor. Bu sözde seçimler anayasaya saldırı ve Venezuela'nın geleneksel demokrasisine hakarettir." görüşünü savunmuştu.
Son dakika! Koalisyon güçleri Suriye'yi vurdu
Son dakika! Amasya'da 81 asker hastaneye kaldırıldı
Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı
ABD Başkanı Donald Trump'a kötü haber!
Batman-Ankara uçağının kalkışı sırasında yıldırım düştü
AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Havalar nasıl olacak?
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum