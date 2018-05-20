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ABD'de puma bisikletçilere saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

NORTH BEND (AA) - ABD'nin Seattle kenti yakınlarında dağ aslanı olarak da bilinen puma saldırısına uğrayan bisikletçilerden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Yetkililer, Seattle'ın 50 kilometre uzağındaki North Bend bölgesinde iki bisikletçinin puma saldırısına uğradığını belirterek, bunlardan birinin yaşamını yitirdiğini, diğerinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralanan bisikletçinin cep telefonuyla durumu haber verdiğini ifade eden yetkililer, yeri tespit edilen pumanın öldürüldüğünü söyledi.

Yaban hayatı yetkilileri, bu olayın Washington eyaletinde son 94 yılda meydana ikinci ölümcül puma saldırısı olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD bisikletçi PUMA saldırı

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