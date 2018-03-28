ABD'deki Hakan Atilla davası

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları, ömür boyu ya da 95 yıl hapis cezası talebinin aksine kendi hesaplamalarına göre Atilla için 46 ila 57 ay (4-5 yıl) arasında hapis cezası istenmesi gerektiğini belirterek müvekkillerine bunun çok altında ''adil ve merhametli'' bir ceza verilmesini talep talep etti.

Atilla'nın avukatları 11 Nisan'da görülecek ceza duruşması öncesi mahkemeye 75 sayfalık bir mektup gönderdi.

Bu davanın benzersiz bir dava olduğuna, İran'a yönelik yaptırımları ihlal eden birçok uluslararası bankaya sadece para cezası kesilip hiçbir çalışanına dava açılmazken ABD ile hiçbir bağlantısı bulunmayan Atilla'nın yargılandığına dikkat çekilen mektupta, kanıtların Atilla'nın, ''aç gözlülüğünün peşinden giden bu entrikanın mimarı Rıza Sarraf'ın komplosuna alet edilen bir devlet memuru olduğunu gösterdiği'' belirtildi.

-''Gaddarca, mantıksız ve adaletsiz''

Federal ceza kılavuzundaki ''gaddarca, mantıksız ve adaletsiz'' ömür boyu ya da 95 yıl hapis cezası talebinin aksine avukatlar, kendi hesaplamalarına göre Atilla için 46 ila 57 ay (4-5 yıl) arasında hapis cezası istenmesi gerektiği ve müvekkillerinin bunun çok altında bir ceza alması talebinde bulunulan mektupta, Yargıç Berman'dan ''adil ve merhametli'' bir ceza vermesi talebinde bulunuldu.