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ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 14:53 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Koalisyon sözcüsü Ryan Dillon, bugünkü basın toplantısında Türkiye'nin muhtemel Afrin operasyonu Pentagon'un engel olmayacağı işaretini verdi. Dillon'un açıklaması ABD'nin Türkiye'nin Afrin'e muhtemel bir operasyona yeşil ışık vereceği şeklinde yorumlandı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon'ın, bugünkü basın toplantısında Türkiye'nin muhtemel Afrin harekâtına ilişkin kritik yorumu, Türk medyasında 'yeşil ışık' olarak yorumlandı.

Haberi duyuran gazeteci Wladimir van Wilgenburg, Dillon’un kendi sorusuna “Afrin, koalisyonun operasyon alanı içerisinde değil” yanıtını verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan YPG'ye karşı Afrin'e harekatın eli kulağında olduğuna dair açıklamalar yapar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye 'tarafını seç' mesajı gönderirken, ABD öncülüğündeki koalisyonun tepkisi soru işareti. Middle East Eye (MEE), Aranews gibi siteler için serbest muhabirlik yapan siyasi analist Wladimir van Wilgenburg, 'Türkiye'nin Afrin'e olası saldırısıyla' ilgili Koalisyon Sözcüsü Ryan Dillon'a soru yönelttiğini Twitter'dan duyurdu.

Wladimir (@vvanwilgenburg) hesabından şu mesaj paylaşıldı: @koalisyon sözcüsünün Afrin'e olası Türk saldırısına tepkisi: ''Afrin, koalisyonun operasyon yaptığı alanlar içinde yer almıyor''

​Razan isimli kullanıcının ''İki gündür koalisyonun sitesini ve Twitter hesabını kontrol ediyorum, ama Afrin'le ilgili hiçbir şey yok. Buna şaşırmıyorum. Sözcünün açıklamasıyla ilgili verebileceğin bir link var mı'' yanıtı üzerine de Wladimir van Wilgenburg ''Bu, sözcünün benim soruma verdiği yanıt, dolayısıyla online bulamazsın'' dedi.

'ABD'NİN YPG'YE YARDIM ETMEME İHTİMALİ'

Bunun ardından da Küresel Koalisyon'un (The Global Coalition) @coalition adresinde konuyla ilgili herhangi bir açıklama belirmedi. Ancak sosyal medyada Türkiye'nin harekat düzenlemesi halinde koalisyonun Afrin'i yalnız bırakması ihtimaliyle ilgili tartışma başladı.

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'TERÖR ORDUSU' İLANI KIYAMETİ KOPARDI!

Başından beri YPG ile işbirliğine giden ABD, son olarak Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını ilan edince kıyamet kopmuştu.

Ankara'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer terör ordusunun başının ezileceğini, ilk adımın da Afrin olacağını birkaç gündür açıklıyor.

Halep'in en büyük ilçelerinden Afrin'in batısı Hatay, kuzeyi ise Kilis ile çevrili. İlçe, Hatay'ın Amanos Dağları'na açılıyor.

Afrin'in doğusundaki Azez bölgesi Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolünde. Güneydeki İdlib'de ise Türk ordusunun gözlem noktaları var.

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Teröristlerin tek çıkış noktası, Halep'in kuzeybatısındaki cep olabilir ancak o bölge de Şam rejimi ve Rusya'nın kontrolü altında.

ABD'nin desteğiyle 911 kilometrelik Türkiye sınırının yarıdan fazlasını işgal eden YPG'lilerin oluşturduğu terör koridoru, Fırat Kalkanı Harekâtı ile bölünmüştü.

Cerablus-Azez hattını 2016'nın sonbaharında kısa sürede IŞİD ve YPG'li teröristlerden temizleyen Türk ordusu, Şubat 2017'de güneydeki El Bab'ı kurtararak güvenli bir bölge oluşturdu.

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ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!
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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Pentagon DEAŞ Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Yemedimi Türkün Gücünü görünce amerikadan vızzzzzz sesleri gelmeye başladı...
Emperyalist güçlerin tek amacı, ülkeleri, toplumları birbirine kırdırıp silah satmaktır, çıkar sağlamaktır. Emperyalizmin ve BOP çuların tuzağına düşmeyin..
Saddam'a da Kuveyt'e gir demişlerdi
@aks2005 ırakla türkiyeyi karıştırma bu bir 20 mil yonluk ırakı yenmek için 500 bin asker getirmişti türkiye ise en az 90 milyon ve sanayisi ırakın sanayisini 50 ye katlar yıl 1945 almanya 70 milyon insan öldürmüştü düşün bizimle savaş olursa bu sayı 500 milyon olur avrupa diye bir yer kalmaz onun için kimse bizimle cephe savaşı yapamaz ancak terör avrupadaki nekadar benzinlik varsa ne kadar doğalgaz borusu varsa ne kadar cephanelik varsa patlar kısaca 3 dünya savaşı olur
adam olun böyle !!
yok yani engel olsan ne olacak.
eşeği kaybedip ,bulan ve buna sevinenle 2000 tır silâh.ABD mehter gibi değil ,100 ileri bir geri.Biz mehter gibi iki ileri bir geri..
Türkiye'deki kürtler kudursun
@jamesbont Provakasyon yapma ! PKK lı mısın sen ?
Bence Kürt politikası yanlış olan AKP ve MHP ortaklığı Afrin'e girmeleriyle dünyanın gündeminde işgalci duruma düşmelerinin en net şekli olacaktır. Buda Türkiyenin geleceğine büyük bir darbenin ta kendisi olacaktır.Suriyede başlayan iç savaşla Afrinde halkların bir arada yaşamanın gerçek örneklerini gösterirken,AKP ve MHP'nın ortaklığından çıkan Kürt düşmanlığının sonuçları çok ağır olacaktır.Kürt halkının her kazanımını terörle bağlantılı gösterenlerin kendi ülkelerinde Kürt sorununa çare getirmeyen zihniyetlerin çöküşlerinin getirdiği ırkçı ve kinci dincilik egolarının tatminidir.
@bclaen NE sorunmuş yıllardır bu ülkenin hayrına tek bir iş yapmayanların PKK sorunudur bu sorun .
Anlaşıldı değil mi ? Erken seçime yönelik anlaşmalı döğüş...Türkiyenin diklendiği tehdit ettiği Afrin :Maraş Elbistandan daha küçük...Gelsin seçimler ve oylar...Meydanlarda nasıl kükreyecek...Erbakan ve Ecevit kıbrıs zaferini seçim meydanlarında ağızlarına almamışlerdı...Yazık oldu ülkeme
REİS:"Bizim tüm müttefiklerimize, dostlarımıza söyleyeceğimiz şudur: Teröristlerin üniformaları üzerindeki işaretlerinizi söküp alın ki, teröristlerle birlikte onları da toprağa gömmek mecburiyetinde kalmayalım.”
ABD SIKIYSA GİRİN DİYOR.HAYDİ BABYİĞİTLER AFRİNE BEKLİYORUZ.GİRER Mİ ASLA.SAFİ GAZ.VER MEHTERİ VER.
Abd 30 bin kişilik Ypg sınır birliği için çalışıyormuşta falnda filanda.. Biz sadece Konyaspor maçına 42 bin kişi gidiyoruz Haberiniz var mı !
abdnin albayı bizim genel kurmay başkanına eşit
Büyük İsrail e yer açılacağı için karışmayacaklar tabi ki .
BUNUN İÇİNDE OYUN VAR YAZIN BİR KENARA BİZİ BATAKLIĞA ÇEKİYORLAR KARŞIMIZA KÜRT AMERİKAN KARMASI ORDU ÇIKACARTACAKLAR .OLAN GARİBANLARIN ÇOCUKLARINA OLACAK VURACAK ADAM 15 YIL ÖNCE VURURDU ADAMLARI PALAZLANDIRIP ŞİMDİ AHKAM KESMEK ANA KUZULARINI RESMEN İNTİHARA GÖNDERMEK BEN OLSAM AĞIR MAHKUMLARA ASKER ELBİSESİ GİYDİRİP ÖN SAFTA ONLARI GÖNDERİRDİM.
adam 4000 bin tir verdi girin savasin diyor yine 100 lerce asker kayip verilecek maddi manevi zarar bu sekilde direnc kirip bizi durmadan savastiriyorlar afrini alsak baska bi sorun cikarcaklar
Kürt halkının varlığından rahatsız olanlar dönüb dolaşıb PKK sorun gösteriyorlar. yıllar önce PKK yoktu siz Kürtleri insan saymiyordunuz onun için PKK bahane tek sorun ırkçı ve kinci dinci egolarının esiri olan zihniyetlerdir. Kürt sorunu çözen bu ülkede artık sorun görmez tek sorun ülkeyi kasıb kavuran ırkçı barbarlık zihniyetidir.
ABD KAYIGINA BINIP BOP A HİZMET EDENLER BIRAKIN MASALI 60 BIN TERORISTE ABD 4 BIN DEĞIL 7500 TIR SİLAH VERDI BIZI AFRINE SOKUP OYUNA GETIRECEK TÜRK ORDUSUNDA DIREYATLI GENERALLERDEN YOKSUN ORDU ŞU AN ÇOK YIPRANMIŞ BURDAKI SURIYELILERI GONDERIP O BOLGENIN TEMIZLENMESI ŞART OLMUSTUR
biz kendi içimizde birlik olabilsek abd birşey yapamaz. bay kemal gizlenmiş sesini çıkaramıyor abd ye.abd nin geri adım atmasında Perinçek ve Bahçelinin de dik duruşları var.
veriyor mehteri amerika olan garibanların çocuklarına olacak...varmı meclisten bir vekilin oglu veya akrabası sınırda...
hahahahahaha surdaki cahil yorumculara bakın hele hepsinin aklı çocuk olduğu belli nasılda inanışlar habere:)
Türkiye ölüm çukuruna çekiliyor..
DÜŞMANLARINA KORKU SALAR DOSTLARINA GÜVEN VERİR. bilin bakalım bu kımdirrr.
Yorumlara bakıyorum da ne kadar aptal yazılar var. Amerikanin tavsana kaç taziya tut politikasını hivkimse anlamamis. Herkez biz güçlüyüz diye kendini kandırıyor. Sonunda yine herzamanki gibi kazanan belli.
zaten engel olmaz çünkü aynı geminin yolcularına bop esbaskani kimdi? birbirinden habersiz iş yapmazlar bizim cahillere vaaaw erdogan abd ye kafa tutuyor desin:)
DÜŞMANLARINA KORKU SALAR DOSTLARINA GÜVEN bilin bakalım bu kimdir.
diyoki biz izin vermesekte girecekler bunlar diyo bari izin verelimde karizmayı çizdirmeyelim diyo. yada türkiyenin kaybedeceğine inanıyo .
keferenin ne düşündüğü bizi hedeflerimiz den saptırma malı,suriye sınırımızın dışı komple temizlenmeli,hangi ülke ister olumlu ister olumsuz olsun,türkiyenin bekası kişilerin kararı veya çıkarı ile özleştrilemez bu konuda devlet aklı çalışır,seçim yatırımı için bu işleri yapmaya çalışanın akibeti çok kötü olur
siyahi ve katolik ispanyol din adamlarına türkiyede vatandaşlık ve oturum verilmesi gereklidir,ırkcılık ve siyah beyaz ayrımı ,ispanyol halklara uygulanan baskılar ballandırıla ballandırıla tüm medya organlarında kullanılması gereklidir.siyahilere özgürlük ,meksika ateşi sönmeyecek vs.meksikadaki baronlara 5000 tır silah gönderilmelidir ki amerika anlasın bizi.
bir bit eniği var ya bu işte ama ne hem ypg ordusu kuruyor bizede girin girin afrine diyor.
Neden benim askerim gidiyor suriyeliler fındık kebabı yapıyor benim ülkemde haram zıkkım zehir olsun benim askerim şehit olacak yok öyle
afrine gitmek kaosun başlangıcıdır..ve yıllarca sürer..başarılı oluruz fakat güç kaybederiz...bana kalsa girelim yerle bir edelim ypg yi silelim ama unutmayalım karşımıza amerika Rusya var...hayırlısı....
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