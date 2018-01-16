ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan YPG'ye karşı Afrin'e harekatın eli kulağında olduğuna dair açıklamalar yapar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye 'tarafını seç' mesajı gönderirken, ABD öncülüğündeki koalisyonun tepkisi soru işareti. Middle East Eye (MEE), Aranews gibi siteler için serbest muhabirlik yapan siyasi analist Wladimir van Wilgenburg, 'Türkiye'nin Afrin'e olası saldırısıyla' ilgili Koalisyon Sözcüsü Ryan Dillon'a soru yönelttiğini Twitter'dan duyurdu.

​Razan isimli kullanıcının ''İki gündür koalisyonun sitesini ve Twitter hesabını kontrol ediyorum, ama Afrin'le ilgili hiçbir şey yok. Buna şaşırmıyorum. Sözcünün açıklamasıyla ilgili verebileceğin bir link var mı'' yanıtı üzerine de Wladimir van Wilgenburg ''Bu, sözcünün benim soruma verdiği yanıt, dolayısıyla online bulamazsın'' dedi.

'ABD'NİN YPG'YE YARDIM ETMEME İHTİMALİ'

Bunun ardından da Küresel Koalisyon'un (The Global Coalition) @coalition adresinde konuyla ilgili herhangi bir açıklama belirmedi. Ancak sosyal medyada Türkiye'nin harekat düzenlemesi halinde koalisyonun Afrin'i yalnız bırakması ihtimaliyle ilgili tartışma başladı.

'TERÖR ORDUSU' İLANI KIYAMETİ KOPARDI!

Başından beri YPG ile işbirliğine giden ABD, son olarak Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik terör ordusu kuracağını ilan edince kıyamet kopmuştu.

Ankara'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer terör ordusunun başının ezileceğini, ilk adımın da Afrin olacağını birkaç gündür açıklıyor.