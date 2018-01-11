ABD'li askerlere evlatlık verilen kız kardeşler, anne ve kardeşleriyle hasret gideriyor

Seçil Berberoğlu 7 yaşındayken, kardeşi 24 yaşındaki Hatice Berberoğlu ise 3 yaşındayken aileleri tarafından İncirlik Hava Üssü'ndeki 39'uncu Kanat Komutanlığı'nda görevli 2 ABD'li subaya evlatlık verildi. Hatice'nin ismi Michelle Salery, Seçil'in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. ABD'de birbirini bulan kardeşler, Türkiye'deki ailelerine ulaşmak için çaba sarf etti. Geçtiğimiz Nisan ayında Antalya'da kardeşleri ve anneleri ile buluştu. Daha sonra bir televizyon programına çıkan Berberoğlu ailesi yine aynı şekilde evlatlık verilen iki erkek kardeşini aramaya başladı.

HATİCE BERBEROĞLU (MICHELLE): KADERİM DEĞİŞTİRİLDİ

15 kardeş olduklarını ve 2 erkek kardeşlerinin de evlatlık verildiği öğrenen Hatice Michelle, "3 yaşında evlatlık olduğumu öğrendim. Uzun yıllar ailemin kim olduğunu bilmedim. Beni evlatlık alan aile 3 yaşımda bunu benimle paylaştı. Ancak ailemi ve ailemin iletişim bilgilerini paylaşmadılar. 18 yaşımda evlatlık verilmeme aracı olan Elife Kumak benimle irtibata geçti. Ben Müslüman olarak doğdum. Türkçe konuşuyordum, kaderim değiştirildi. Hayatımın bu kadar değiştiğini 22 yaşımda ailemle görüştüğümde anladım. Burada ailemle birlikte büyümeyi çok isterdim. Ama ne yazık ki Amerikalı ve Hristiyan'ım. Bunu değiştiremem. Ama kız kardeşim ve ailesi ile tanıştıktan sonra yalnızlık hissim kayboldu. Biyolojik ailemle Antalya'da tanıştığım an, hayatımın en muhteşem anı oldu" diye konuştu.

SEÇİL BERBEROĞLU (BRITTANY): AİLEMİ İKİ PARÇASI EKSİK BİR PUZZLE OLARAK DÜŞÜNÜYORUM

Seçil, Brittany ise kayıp iki kardeşlerinin bulunmasıyla gerçek bir aile olacaklarını belirterek, "Ben 7 yaşımda beni büyüten aileme evlatlık olarak geldiğimi öğrendim. Fakat bundan sadece iki yıl öncesine kadar bir avukat aracılığıyla satıldığımı bilmiyordum. Öğrendikten sonra hayatım çok değişti. Çok kalabalıklaştı. Şu anda çok mutluyum. Burada ailemle birlikte olmak çok farklı bir duygu. Ailemi bir puzzle olarak düşünüyorum. İki parçası eksik. Bir puzzle'ın tek parçası eksik olduğunda asla tamamlanamaz. Biz bir bütünüz, onları bulduğumuzda tamamlanacağız. Bunun için de yardım istiyoruz" dedi.