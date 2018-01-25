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Abdullah Ağar 'Zeytin Dalı' harekatındaki o detaya dikkat çekti!

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 13:03 | Son Güncelleme 4 saat önce

Güvenlik uzmanı ve emekli asker Abdullah Ağar, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin son gelişmeleri yorumladı. Harekattaki bir detaya dikkat çeken Ağar, "Sınır ötesine yapılan bu harekatın en hassas ve en riskli anı, harekatın devamlılığı, istikrarı ve nihai başarısı için oluşturmak zorunda olunan kıyıbaşı ya da kıyıbaşlarıdır. TSK, Afrin karasalında yapacağı harekat için bir değil, tam 7 kıyıbaşı oluşturmuştur" dedi.

Zeytin Dalı harekatının 6. gününde operasyondaki gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendiren güvenlik uzmanı ve emekli asker Abdullah Ağar, şöyle yazdı:

AFRİN - ZDH (ZEYTİN DAĞI HAREKATI'NIN) FARK EDİLEMEYEN BAŞLANGIÇ ZAFERİ

"Sınır ötesine yapılan bu harekatın en hassas ve en riskli anı: Harekatın devamlılığı, istikrarı ve nihai başarısı için oluşturmak zorunda olunan kıyıbaşı ya da kıyıbaşlarıdır. TSK, Afrin karasalında yapacağı harekat için bir değil, tam 7 kıyıbaşı oluşturmuştur. Hem de sıfır zayiatla! Harp tarihi ve literatüründe sıfır zayiatla oluşturulan bir başka 7 kıyıbaşı yoktur. Bu anlamda ortaya konan başarı muazzamdır."

'YÜKSEK RİSKLERE DAYALI BİR HAREKAT BİÇİMİDİR'

"YPG/PKK ise hiçbir karşı etki gösteremediği bu en hassas anda ve sonrasında psikolojik söylevlerle yetinmek zorunda kalmıştır. Hv. K.K.’lığımıza bağlı F-16 ve F-4 2020’lerin ve ateş destek vasıtalarımızın muazzam ateş baskısı-örtüsü ve neden olduğu şok etkisiyle icra edilen harekatın kıyıbaşı oluşturma safhası, sıfır zayiat ve büyük bir maharetle tamamlanmasının ardından, harekatın diğer safhalarına geçilmiştir."

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 YPG'li terörist yakalandı

"Kıyıbaşı oluşturma: Hiç ayak basmadığınız topraklara adım atmak, öngördüğünüz, ama tanımadığınız-tanımlayamadığınız-canınızı ortaya koyarak yaptığınız cebri keşiflerle deşifre ettiğiniz yüksek risklere dayalı bir harekat biçimidir. Harp tarihinin en yüksek zayiat ve zaiyat oranları kıyıbaşı harekatlarında kayıtlıdır."

"Afrin karasalında ise;

1- Bubi-tuzak, EYP/GYP/Mayın ve patlayıcılarla, engel kuşaklarıyla ve ateş baskısıyla karşı karşıya kalmaktır.

2- PKK’nın eline verilen ve kendisinin en az 6 farklı tedarik kaynağından elde ettiği başta güdümlü uçaksavar ve tanksavar füzeleri olmak üzere konvansiyonel ve sofistike silah ve mühimmat yükü ile karşı karşıya kalmaktır.

3- Hendekler, tüneller, beton koruganlar, mazgallar, menfezler, barbakanlar.

4- Arazide mekanik engeller ve engel kuşakları kuruludur."

'MEHMETÇİK'LERİN MORAL VE MOTİVASYONLARI SON DERECE YÜKSEK'

İşte bütün bunlara karşı yapılan en hassas harekatta sıfır zayiat verilmiştir. YPG/PKK bu harekatta hiçbir varlık gösterememiştir. Yaşadığı şoku atmaya çalışarak tutunmaya çalışmakta, derinlikte ve dağlarda yaptığı kademeleri-tahkimatları ve direnek noktalarını kullanmaktadır."

Afrin operasyonunda son durum: PYD sıkıştı!

"Sahada harekata katılan Mehmetçik’lerin moral ve motivasyonları son derece yüksek. Harekat planlandığı gibi devam ediyor. PKK ise, dünü sürekli 'sivil ölümü' yalanlarını söyleyerek geçirdi. Dış Kamuoyu desteğini artırmaya yönelik girişimlere öncelik verdiler. Dün yine, saflarında Avrupalı-ABD’li ‘sözde’ yabancı savaşçı olduğunu çok işlemeye çalıştılar. Bölgenin önceden huzur ve barış bölgesi olduğunu söylüyor ve söyletiyorlar. Oysa geçtiğimiz yıl sadece Afrin bölgesinde 700’den fazla taciz ve saldırı gerçekleştirdiler."

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Afrin abdullah ağar Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
taam taktikleri verin ki askerimiz tam zorluk çeksin.Yurdum insanı işine yaramayacak haberi vermek için yurdumun yetiştirdiği uzmanlar taktikleri veriyoruz adamlar istihbarat araştırmaya gerek yok haber izlerlerse yeterli.
Ne uzmanı geçiniz ağzı laf yapan akp ye heyvallah diyen herkes uzman kesildi.Eskiden bunların emekli general modelleri vardı.Şimdi üsteğmen yüzbaşı binbaşı seviyesine kadar düştü.Bu adam 80 -100km menzilli bir kaç milyon dolarlık füze kullanılırken uçağın 20 metre alçalmasına gerek olmadığını bunun yalan olduğunun bile farkında değil.
Blöf olmadığını nerden biliyorsun?
Nedir Bu Tv çıkan 3-5 gazeteci yamağı- 3-5 güvenlik uzmanıymış - yada üniversitelerde öğretim görevlisi orasını burasını boyayıp Tv ekranında sadece bir kişiye, partiye hizmet yardakçılık için şahsiyetsiz onursuz insanlar topluluğu adı da akil insanlarmış güdümlü maşalar milleti uyutmak gündem oluşturmak leyleğin ömrü lak lak la geçermiş - ha birde manipilasyoncu anket şirketleri var parasını düdüğünü çalanlar ödüyor bunların son 15-16 yıla bakın sürüyle türediler yazık ben köyde 3 tane koyun emanet etmem bunlara
abd ne sattı bu kürtlerii en az 40 yıl da aldıkları silahların borcunu öderler nasıl olacaksa artık
Maç anlatır gibi harekat ile ilgili bilgiler, tahminler vs. vermeyin askeri personelin canını tehlikeye atıyorsunuz. Biz sivillerde bir zahmet herşeyi merak etmeyelim vakti gelince ilgili birimler açıklama yapar. Ayrıca Sayın Abdullah Ağar kıyıbaşı demiş ama kıyıbaşı terimi amfibi harekatlarda kullanılır, kara harekatlarında köprübaşı terimi kullanılır.
abd denen terör destekçisi devlet Türkiyemin hedeflerine ulaşmasını engelleyici davranışta bulunması anında karşılığını alacaktır.abd artık seni kimse dinlemiyor.boş yere gürültü yapma
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