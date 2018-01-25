Abdullah Ağar 'Zeytin Dalı' harekatındaki o detaya dikkat çekti!

Zeytin Dalı harekatının 6. gününde operasyondaki gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendiren güvenlik uzmanı ve emekli asker Abdullah Ağar, şöyle yazdı:

AFRİN - ZDH (ZEYTİN DAĞI HAREKATI'NIN) FARK EDİLEMEYEN BAŞLANGIÇ ZAFERİ

"Sınır ötesine yapılan bu harekatın en hassas ve en riskli anı: Harekatın devamlılığı, istikrarı ve nihai başarısı için oluşturmak zorunda olunan kıyıbaşı ya da kıyıbaşlarıdır. TSK, Afrin karasalında yapacağı harekat için bir değil, tam 7 kıyıbaşı oluşturmuştur. Hem de sıfır zayiatla! Harp tarihi ve literatüründe sıfır zayiatla oluşturulan bir başka 7 kıyıbaşı yoktur. Bu anlamda ortaya konan başarı muazzamdır."

'YÜKSEK RİSKLERE DAYALI BİR HAREKAT BİÇİMİDİR'

"YPG/PKK ise hiçbir karşı etki gösteremediği bu en hassas anda ve sonrasında psikolojik söylevlerle yetinmek zorunda kalmıştır. Hv. K.K.’lığımıza bağlı F-16 ve F-4 2020’lerin ve ateş destek vasıtalarımızın muazzam ateş baskısı-örtüsü ve neden olduğu şok etkisiyle icra edilen harekatın kıyıbaşı oluşturma safhası, sıfır zayiat ve büyük bir maharetle tamamlanmasının ardından, harekatın diğer safhalarına geçilmiştir."