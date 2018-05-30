HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adana'da buğday hasadında sona doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 10:17 | Son Güncelleme

ADANA'da, bu yıl sıcaklık nedeniyle erken başlanan buğday hasadında sona gelindi.

Adana'da buğday hasadında sona doğru

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, bu yıl sıcaklık nedeniyle erken başlanan buğday hasadında sona gelindi. Hasadı kaldıranlar, mahsulden kalan samanı balyalarken, geç kalanlar ise yabani otların çıkmaya başladığı tarlalarda hasadı tamamladı.
Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden olan ve buğday ihtiyacının yüzde 7'sini karşılayan Adana'da buğday hasadı, bu yıl hava sıcaklığı nedeniyle erken başladı. Tarlalarda biçerdöverlerle mahsul kaldırılırken, çiftçi de buğdaydan kalan samanı balyalıyor.
Karataş ilçesinde yıllardır çiftçilikle uğraşan Ozan Bozdoğan, buğday ekiminde bu yıl geç kaldıklarını belirtirerek, "Çukurova genelinde yağmurlar, beklenmedik zamanda geldi. O yüzden bazı yerlerde verim düşüklüğü var. Bazı noktalara dolu da düştü. Genel olarak iyi yerlerde tarlaları olanlar, iyi verim aldı yine. Rekolte olarak dönüme 600 kilolara kadar çıkan yerler var. Biz kendi yerlerimizde bazı yerlerde 500, bazı yerlerde 350- 400 kilo rekolte alıyoruz. Bu normalde aslında yeterli değil" dedi.
Fiyatların, çiftçilerin gider tablosuna göre yeterli olmadığını kaydeden Ozan Bozdoğan, "Çiftçi, devletin verdiği fiyattan memnun değil. Geçen sene bu fiyattan olsaydı; çünkü giderlerimiz arttığı için dolar bazında mazot ve diğer giderler artıyor. O nedenle düşük geldi. Verimler de 350 ile 600 bandında ilerliyor. Devletin açıkladığı fiyat 1 lira 50 kuruş. Genel olarak tüccar fiyatları tam belli değil. Bazı noktalarda satışlar oluyor; ancak net fiyat bilinmiyor. Biraz daha yüksek bir fiyat bekliyorduk; ancak verimden memnunuz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Adana'da buğday hasadında sona doğruAdana'da buğday hasadında sona doğruAdana'da buğday hasadında sona doğruAdana'da buğday hasadında sona doğru

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Ülkesine geçen Suriyeli sayısı 18 bini aştıÜlkesine geçen Suriyeli sayısı 18 bini aştı
Yusuf Sinan Tanyıldız anısına 'başarı ödülleri' verilecekYusuf Sinan Tanyıldız anısına 'başarı ödülleri' verilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Ankara'da Sezginler Aşireti'ne operasyon! (Sezginler aşiretinin lideri kimdir)

Ankara'da Sezginler Aşireti'ne operasyon! (Sezginler aşiretinin lideri kimdir)

Türkiye'de ilk kez pagan mezarı bulundu! İstanbul'da ortaya çıkarıldı, tam 1700 yıllık

Türkiye'de ilk kez pagan mezarı bulundu! İstanbul'da ortaya çıkarıldı, tam 1700 yıllık

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.