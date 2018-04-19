Adana'da cinayet

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın, kendisine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği erkek arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Işıklı Mahallesi Toklular mevkisindeki bir evde Y.A (19) ile erkek arkadaşı Muhammet Yıldırım (25) ve kız kardeşi F. Yıldırım (18) arasında tartışma çıktı.

Y.A. bu sırada Muhammet Yıldırım'a av tüfeğiyle ateş etti. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, Y.A. ve F. Yıldırım ile kendilerini eve getiren aracın sahibini gözaltına aldı.

Olayda kullanılan tüfek, eve 200 metre mesafede bulundu.

Y.A. verdiği ifadede, evlenmeyi düşündüğü Muhammet Yıldırım ve kız kardeşi ile buluşup olayın yaşandığı eve gittiklerini, konuştukları sırada kendisine sarkıntılık eden Yıldırım'a tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.