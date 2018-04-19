Adana'da cinayet zanlısı tutuklandı

Adana'da tarım sektöründe faaliyet gösteren iş adamının, aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
İş adamı Ekrem Şenel'in, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde 33 EMV 84 plakalı otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Musa Z. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Musa Z'nin, Şenel'in kendisini 3 milyon lira dolandırdığını öne sürdüğü öğrenildi.
Ekrem Şenel, Fuzuli Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olaydan sonra kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.
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