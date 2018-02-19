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Adıyaman'da Roma dönemine ait 144 tarihi eser ele geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 22:28 | Son Güncelleme

Adıyaman'da polis tarafından arama yapılan evde Roma dönemine ait 144 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da Roma dönemine ait 144 tarihi eser ele geçti

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ekipleri, A.H.'ye ait eve operasyon düzenledi. Ekipler, arama yaptığı evde Roma dönemine ait olduğu belirtilen 144 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, evin sahibi A.H., gözaltına alındı.

DHA

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roma tarihi eser

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