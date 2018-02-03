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Adnan Hoca maddesi

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 10:43 | Son Güncelleme

Uzun süredir üzerinde çalışılan ve ekonomide birçok alanı birden düzenleyen torba tasarı, TBMM’ye sevk edildi. Yaklaşık 1 ay içinde Meclis’ten geçip yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede dikkat çeken maddeler var. Onlardan biri de kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen gruba yönelik...

Adnan Hoca maddesi

Lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecekler. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek. Söz konusu maddenin kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen grubun yayınlarıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Son dönemde A9 kanalından yapılan yayınlarla ilgili olarak çok sayıda şikayet RTÜK’e iletildi. A9 kanalıyla ilgili incelemeler yürüten RTÜK yetkililerine göre, şikâyete konu olan görüntülerin tamamı YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanıyor, internet ortamına özel içerik olarak üretiliyor ve bu mecralardan A9 logosuyla yayınlanıyor. TV kanalından ise RTÜK’ün yaptırımına uğrayabilecek içerikte yayınlardan kaçınılıyor. İnternet ortamına yönelik denetim yapamayan RTÜK, Oktar’ın programlarına yaptırım uygulayamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
RTÜK adnan oktar kedicikler

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
diyanet hala cevap veremedi ama ne desin vercek cevapları yok ki maaşları nerden ödeniyor ?
@saykoc90 lan olum siz manyakmısınız yav ne ayaksınız
devlet memurlarının maaşları annenin alın terinden alınan vergilerle ödeniyor kardeşim
@saykoc90 ben söyliyeyimmi diyanet maaşları babanın ve ananın devlete verdiği vergilerle maaşları ödeniyor haberin yokmuydu ??????>>?????
@dangini60 neden ? kimse herkesin kedisine karışamaz
imamları vergilerini senin anan ve babandan devlete ödedikleri vergilerden ödeniyor haberin yokmuydu ????
@ddagli17 Kardeşim dediğine göre ailece vergi rekortmenisiniz.
@ddagli17 yanılıyorsun tayyip bey emine hanımın bileziklerini bozdurmuş onunla ödüyor..Vergilerimiz genelde suriye lilere maaş çocuk başına 100 tl ki bu nedenden dolayı 500 bin eniklediler..haksızlık yapmayalım lütfen..
@lions5334 yanılıyorsun tayyip bey emine hanımın bileziklerini bozdurmuş onunla ödüyor..
@ddagli17 yaw dağlı sen manyakmısın insan annesi için öyle konuşurmu siz nasıl insanlarsınız bize ne senin annenden
@saykoc90 Cevap verseydi pek mi mutlu olacaktın dangalak. Bu ülkede işini düzgün yapan herkesin aldığı maaş ak süt gibi helal. Böyle pisliklerle muhatap olmanın yanlış olduğunun farkına varıldı.
adnan hoca denilen şaklabanı bitirin artık ...
adam doğru söylüyor diyanetteki malum din adamları maaşlarını uzaydanmı almakata fuhuş-içki-sigara-otomobil-şans oyunları-milli piyangodan gelen vergilerle almıyorlarmı
diyanet senin gibi boş insanlarla vakit geçirsin diye mi kuruldu
ADNAN HOCA VE KEDİCİKLER SİZ NEY MİŞSİNİZ YAHU SİZE ÖZEL YASA KANUN BİLE ÇIKARTTINIZ HELAL BE AYNEN DEVAM DİN NEDİR DİNSİZLİK NEDİR DEVAM ADNAN HOCA NE KADAR DA ABD, İNGİLİZ ALMAN PROJESİ OLSAN DA DEVAM GERÇEK İNANANLAR ORTAYA ÇIKSIN ÇAKMA İNANANLAR ÇOK ONLAR GEÇERİZ ZATEN GERÇEK KURAN A GERÇEK DİNE
alkolden alinan vergi alkol icin harcanmali. tekel bulamiyoz. cok magduruz.
Diyanet bütçesi devletten olmasın bağışlarla dönsün. Maaşlı din görevlisi olayı bence pek doğru değil.
@fcdiver pek doğru değil ne demek. ALLAH derki benim ayetlerimi parayla satanların vay haline. dini para için yapanların tümü CEHENNEM liktir. buna imamlar da dahildir.
Diyanet zaten en başta adnan hoca ile ilgili niye yorum yapıyor ki?Diyanet başlattı bu saçmalığı.Sen bak işine ne işin var adnan hocayla falan.
yAV BU KEDİCİKLER NASIL KIYACAKSINIZ !!!
ülkenin uğraştığı şeye bak.
bu adam dinimizi param parça ediyor. insanlar saptırıyor. ama söylediğide doğru akp 15 yıldır alkolü azaltamadı izmir belediye başkanlığı seçiminde binalin yıldırım kordonu öyle temizliycezki millet rahat rahat rakısını içicek dedi kumarı yasaklayamadık maliye bakanı yurtdışı sitelerine türkiyeden talep çok kumar için bunu türkiyedede yapıcaz dedi. genel evler kapatılmadı önünde polis 18 yaşının üstündeyse içeri alıyor insanlar zina yapsın diye yani bunların önüne geçememiş akp bunların çoğalmasınıda engellememiş şimdi bu deli maaşın nerden ödeniyo diyincemi zorunuza gidiyor.
nasılda kediciği nin beline sarılmış amaa.
dogru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
ne alakası var? adnan hoca için harekete geçti başlığı nasıl saçma bir yönlendirme!! internetteki dizilerin ayarı kaçmış. küfürler havada uçuşuyor. internete özel sevişme sahneleri hazırlanıyor. bunlardan neden bahsetmiyorsunuz?
Kapatın adnan hocayı,kedicikleride fakir fukaraya dağıtın.mesela bana 2 tane yeter
bu adnan boyun islamla dinle imanla hiç bir alakası yok bildigin türklere özgü porno kralı amerikadaki olanlar gibi
Bu adam kaç yıldır bu kediciklerle ekranda hükümetin şimdi mi aklına geldi yada sırf son zamanlarda ak partiye ve diyanete soktuğu laflardan dolayı mı bu torba yasası çıkarılıyor.
Bu herif, İslamı kurana göre yaşamıyo diyenler, oturup kuranı ladığı dilde okusun, Kuran da 4 eş ve istediğin kadar cariye, eğer adaleti sağlayamayacak olursan elinin altındaki cariyelerle diye yazıyor, bu herifte adaletli olamayacağını düşündüğünden cariyeleriyle yaşıyor
çok gecıkıldı ne hıkmetse
adam o lafları etmese hiç bir yaptırım filan yapmak akıllarına gelmiyecek..hep bize dokunursan yersin tokatı mantığı
Açıklama yapmışlar. Her zaman yanında oldukları ve destekledikleri partiyi açıklamışlar. Zaten bilmeyen yoktu ya...
dangini60 ASIL MANYAK SEN VE SENİN GİBİLERDİR SEN NE AYAKSIN
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