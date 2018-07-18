HABER

Adnan Oktar'ın erkek üyelerinden genç kızlara korkunç tuzak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 07:13 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve örgütüyle ilgili skandal bir detay daha ortaya çıktı. Örgütün erkek üyelerinin, genç kızların beynini yıkamak için onlara komşu oldukları, aileleriyle yakın ilişki kurduğu belirtildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi'nce geçen hafta operasyon yapılan Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik devam eden soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 108'i kadın 193 şüphelinin yazılı ifadelerinin alınmasına başlandı. Adnan Oktar ve diğer bazı şüphelilerin bugün erken saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İtirafçı olan kadın şüpheli E.E. de yaşadıklarıyla ilgili, "O zaman bana yakınlaşan isimlerden biri, oturduğum apartmanda bir daireyi kiralayıp bana komşu olmuştu. Üç yıl boyunca uğraştılar ve adeta çevremi sardılar. Ben de zamanla örgüte katıldım" dedi.

oktar2

AİLELERİYLE TANIŞMIŞLAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Oktar Çetesi'nin üyeleri, hedefe aldıkları kişileri yakın takibe alıyorlardı ve o kişi yazın tatile gittiğinde dahi aynı bölgeye tatile giderek takip edip tanışma ve örgüte katma faaliyetleri yürütüyordu. Örgüt üyeleri, genç kızlara, daireler kiralayıp komşu oldu. Bazı örgüt üyeleri; hedefine aldıkları kişileri ele geçirmek için ilk olarak anneler ve kardeşleri başta olmak üzere yakın akrabaları ile tanışıp hedefteki kişilere böyle yaklaşıyorlardı.

ÇEVRE İZOLASYONU...

Örgüte katamadıkları kişileri takibe alarak 4-5 yıllık uzun sürelerle faaliyet yürüterek örgüte katıyorlardı. Çevre izolasyonu ile etrafı sarılan kişi, görüştüğü kişiler zamanla hep örgütün içerisinden isimler olduğu için beyninin yıkandığını fark edemiyor ve başka kimseyle görüşemediği veya görüştürülmediği için de kimse tarafından uyarılamıyor.

PARTNERSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınızSınır tanımıyorlar! Çok şaşıracaksınız
Eczacı Abdi deşifre oldu!Eczacı Abdi deşifre oldu!
Günlük burç yorumları: 18 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları Günlük burç yorumları: 18 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar kedicik Emniyet

En Çok Okunan Haberler

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
18 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto yeni dönemin ilk çekilişi! (Büyük ikramiye 5 milyon lira)

18 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto yeni dönemin ilk çekilişi! (Büyük ikramiye 5 milyon lira)

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Bedelli askerlikte 28 gün temel askerlik eğitim kalkacak mı? Burhan Kuzu'dan dikkat çeken paylaşım

Bedelli askerlikte 28 gün temel askerlik eğitim kalkacak mı? Burhan Kuzu'dan dikkat çeken paylaşım

Eczacı Abdi deşifre oldu!

Eczacı Abdi deşifre oldu!

Günlük burç yorumları: 18 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 18 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

İki yıllık OHAL bugün sona eriyor

İki yıllık OHAL bugün sona eriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.