Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Adnan Oktar ve grubuna yönelik sürdürülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar’ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı’nın gözaltına alındığı öğrenildi. İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı, örgütün hiyerarşik yapısı içinde ‘bacı’ olarak adlandırılıyordu.
Operasyonun hedefinde 106’sı kadın 235 kişi bulunuyor. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 186 kişi yakalandı. Oktar grubunun önemli isimlerinden Tarkan Yavaş ise polis tarafından aranıyor. Öte yandan mali polisin yaptığı operasyondan sonra Türkiye genelinde 45 kişinin daha şikayette bulunduğu öğrenildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başladığı günden bu yana 2 kız çocuğunun aileleriyle birlikte Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek Adnan Oktar ve grubu tarafından “cinsel taciz” şikayetinde bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu bugüne kadar toplam 17 kız çocuğunun cinsel tacize uğradığının tespit edildiği kaydedildi.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik devam eden soruşturma kapsamında şikayetlerin sadece yurt içinden gelmediği de öğrenildi. Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ile Avusturya’da bulunan bazı mağdurların büyükelçilik ve başkonsolosluklara başvurarak şikayetçi oldukları belirtildi. (Vatan)
Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı
İngiltere şokta! Sapık bakan ifşa oldu
Adnan Oktar raporunda skandal detay: Sapkın cinsel ilişkiler...
Meclis'te açıklanacak! CHP'de kritik gün
ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 4 yorum